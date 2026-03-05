'더 무디즈' 인스타그램 운영 부문 수상

K뷰티·패션·여행 등 콘텐츠 결합

스토리텔링형 SNS 전략 높은 평가

신세계면세점은 글로벌 면세·여행 리테일 업계의 디지털 마케팅 시상식 '더 무디즈 소셜＆디지털 미디어 어워드 2025(The Moodies Social & Digital Media Awards 2025)'에서 '인스타그램 운영 우수성(Sustained Instagram Excellence)' 특별 심사위원상을 수상했다고 5일 밝혔다.

신세계면세점.

더 무디즈 소셜&디지털 미디어 어워드는 글로벌 면세·여행 리테일 전문 미디어 무디데이빗리포트(The Moodie Davitt Report)가 주관한다. 전 세계 여행 리테일 업계의 소셜·디지털 캠페인 가운데 독창적이고 영향력 있는 사례를 발굴하고 조명하는 행사로 올해 12회째를 맞았다.

신세계면세점은 인스타그램을 통해 문화와 콘텐츠 중심의 큐레이션을 강화하며 고객 참여를 이끌어온 점에서 높은 평가를 받았다. 심사위원단은 문화와 커머스를 융합한 전략적 콘텐츠 기획이 국내 소비자뿐 아니라 글로벌 여행객에게도 긍정적으로 작용했다고 평가했다.

또 단순 상품 소개를 넘어 여행·관광·K뷰티·K패션 등을 아우르는 스토리텔링형 콘텐츠를 통해 브랜드 정체성을 구축해왔다. 협업 프로젝트, 정보성 콘텐츠 기획, 고객 참여형 캠페인 등을 통해 디지털 플랫폼에서 지속적인 소통 구조를 만들어온 점도 높은 점수를 받았다.

신세계면세점 관계자는 "이번 수상은 글로벌 고객과의 디지털 소통을 강화해온 노력의 결과"라며 "앞으로도 혁신적인 콘텐츠와 차별화된 디지털 경험을 통해 브랜드 가치를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



