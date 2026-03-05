강원도 삼척시는 오는 7일부터 노선 개편과 콘텐츠 보강을 통해 관광객 편의를 높인 '2026년 삼척시티투어'를 운영한다.

삼척시티투어. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개편은 동해선 KTX 개통에 따른 관광 수요 증가와 신규 관광지 조성 등 변화하는 관광 환경에 대응하기 위한 조치이다.

올해 시티투어는 금·토·일요일 주 3회 운영한다. 금요일에는 시내 중심 관광을 강화한 '이사부바닷길코스'를 새롭게 편성했다. 죽서루와 이사부독도기념관, 삼척해상스카이워크, 삼척해변 등을 연계해 도심과 해안을 함께 둘러볼 수 있도록 구성했다. 중앙시장과 청년몰, 대학로 일대를 포함한 로컬 체험 프로그램도 운영해 지역 상권과의 연계 효과도 높일 계획이다.

토요일에는 해양레일바이크와 해상케이블카를 포함한 해안코스를, 일요일에는 대금굴과 치유의 숲을 중심으로 한 내륙자연경관코스를 운영한다. 특히 내륙코스는 시티투어 예약과 동시에 대금굴 예매가 가능하도록 해 관광객 편의를 높였다. 관광지 휴무, 축제 일정, 철도 운행 시간 변경 등 여건 변화에 따라 코스를 탄력적으로 조정할 방침이다.

이용요금은 성인 6000원, 초·중·고생 4000원, 유아 3000원이며 4세 미만은 무료다. 인터넷 사전예약을 원칙으로 하되 잔여 좌석에 한해 현장 접수도 병행한다. 전 노선에는 문화관광해설사가 동승해 주요 관광지 안내와 해설을 지원한다.

Advertisement

AD

한편, 지난해 삼척시티투어 이용객은 총 2474명으로 집계됐다. 편성 횟수 대비 운행률은 94%, 1일 평균 탑승 인원은 17명으로 전년 대비 모두 증가했으며 동해선 KTX 개통으로 인한 효과로 분석된다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>