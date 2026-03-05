강원도 삼척시는 1인 가구와 혼행(1인 여행) 증가 추세에 발맞춰 '1인 관광객 환영 업소 인증제' 참여업소를 오는 13일까지 모집한다.

강원특별자치도의 신규 시책으로 추진되는 이번 사업은 1인 관광객이 편안하게 식사할 수 있는 환경을 조성하기 위한 것으로, 심사를 거쳐 선정된 업소에는 강원특별자치도 인증마크가 제공된다. 또한, '혼밥여지도'를 제작하여 관광안내소, 공식 누리집 및 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 방법으로 홍보가 이뤄질 예정이다.

모집 대상은 삼척시 관내 일반음식점으로, 판매 메뉴 중 1인 제공 메뉴가 50% 이상이어야 한다. 또한 2인 이하 테이블이나 바(Bar) 테이블 등 혼자 식사할 수 있는 좌석을 갖추고 있어야 하며, 최근 1년 이내 위생·영업 관련 행정처분 이력이 없어야 한다. 다만 카페, 제과점, 패스트푸드점, 주점 형태의 업소는 제외된다.

선정 규모는 도내 100개 업소 이내로, 시군별 6개 업소 내외가 선정될 예정이다. 인증 기간은 1년이며, 선정 업소는 해당 기간 동안 운영기준을 준수해야 한다.

신청을 희망하는 업소는 3월 13일 오후 6시까지 시청 관광정책과로 방문, 등기우편 또는 전자우편을 통해 신청서와 구비서류를 제출하면 된다. 선정은 강원특별자치도청의 심사를 거쳐 4월 중 개별 통지할 예정이다.

Advertisement

AD

삼척시 관계자는 "혼자 여행하는 관광객이 안심하고 식사할 수 있는 환경을 조성하는 것이 지역 관광 경쟁력 강화로 이어질 것"이라며 "관내 음식점의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>