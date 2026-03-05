월 사용자 295만 명으로 20% 껑충
전체 1위는 넷플릭스 1490만 명

디즈니+, '운명전쟁49' 흥행에 지난달 신규 설치 1위
AD
원본보기 아이콘

디즈니+가 서바이벌 예능 '운명전쟁49'의 흥행에 힘입어 지난달 온라인동영상서비스(OTT) 애플리케이션 신규 설치 1위에 올랐다.


와이즈앱·리테일이 5일 공개한 한국인 스마트폰 사용자 표본 조사 결과에 따르면, 지난달 디즈니+ 애플리케이션 신규 설치자 수는 66만 명이다. 쿠팡플레이(53만 명), 넷플릭스(51만 명), 티빙(50만 명) 등을 가볍게 따돌렸다.

월간 사용자 수도 크게 뛰었다. 1월 245만 명에서 295만 명으로 한 달 새 약 20% 증가했다. 지난달 11일 공개한 '운명전쟁49'가 폭발적 관심을 끌며 구독자 유치에 힘을 실었다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아있냐" 묻자 삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아...
AD

지난달 전체 사용자 수 1위는 넷플릭스로, 1490만 명이 이용했다. 쿠팡플레이는 879만 명, 티빙은 552만 명으로 그 뒤를 이었다.

Advertisement


이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

by Dable

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

by Dable
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement