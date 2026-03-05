‘그릴드 패티 치즈 버거 피자·더블 미트 할라피뇨 피자’ 출시

도미노피자의 아메리칸 클래식 신제품 피자 출시를 기념해 모델들이 신제품을 들고 포즈를 취하고 있다. 도미노피자 제공. AD 원본보기 아이콘

도미노피자가 피자의 오리지널리티를 한 단계 더 끌어올린 '아메리칸 클래식 피자' 2종을 출시한다.

도미노피자는 오는 6일 '그릴드 패티 치즈 버거 피자'와 '더블 미트 할라피뇨 피자'를 출시한다고 5일 밝혔다.

그릴드 패티 치즈 버거 피자는 미국 치즈 버거의 맛을 느낄 수 있고 더블 미트 할라피뇨 피자는 풍성한 미트 맛과 할라피뇨의 깔끔함이 특징이다.

아메리칸 클래식 피자 2종의 단품 가격은 L 2만9900원 M 2만2500원이며 자사앱 회원 가입 시 20% 배달 할인 혜택을 받을 수 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



