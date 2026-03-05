정부디자인시스템 적용해 직관성 강화

5일부터 대국민 이벤트 개최

국가유산청은 국민 편의를 높이기 위해 공식 누리집을 전면 개편했다고 5일 밝혔다. 지난해 국민 750여 명이 참여한 디자인 선호도 조사 결과를 바탕으로 수요자 맞춤형 화면을 구현했다.

가장 눈길을 끄는 변화는 사용자 편의 향상이다. 국가유산 검색, 통계, 행사 및 공연 정보, 민원 서비스 등 국민이 자주 찾는 메뉴를 첫 화면에 배치해 클릭 횟수를 줄였다. 직관적인 메뉴 체계로 원하는 정보를 빠르고 정확하게 찾도록 했다. 국가유산청 관계자는 "주기적인 시스템 점검과 콘텐츠 업데이트로 디지털 행정 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.

국가유산청은 새단장을 알리고 이용을 활성화하기 위해 19일까지 대국민 온라인 이벤트 '소문내고 축하해'를 진행한다. 누리집 첫 화면 알림창을 통해 이용 소감을 남기면, 우수 의견 작성자 열 명과 추첨으로 뽑은 마흔 명에게 모바일 선물 교환권을 증정한다. 당첨자는 이달 말 누리집과 개별 안내로 공지한다.

