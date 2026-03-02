본문 바로가기
李대통령, 2일 싱가포르 총리와 정상회담…FTA 개선협상 개시 합의 공동선언

임철영기자

입력2026.03.02 11:09

수정2026.03.02 11:12

공식 환영식과 난초 명명식 참석으로 일정 시작
AI·SMR 등 5건 MOU 체결
한-싱가포르 'AI 커넥트 서밋'도 직접 참석

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 2일 싱가포르 정부 청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식과 난초 명명식에 참석하는 것으로 첫 일정을 시작했다.

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 국빈방문 환영식에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 의장대를 사열하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 국빈방문 환영식에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 의장대를 사열하고 있다. 연합뉴스

난초는 싱가포르의 국화로, 난초명명식은 외국 정상 등 주요 인사의 싱가포르 방문 시 난초 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 행사다. 이는 싱가포르의 독특한 외교 관례로 외국 국가들과의 우호 관계 강화 및 친선 도모를 목적으로 한다. 강유정 청와대 대변인은 "이 대통령과 김혜경 여사의 이름이 붙게 될 난초는 Vanda로(난초과 속명) 최종 이름은 Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung"이라고 설명했다.


이후 이 대통령은 타르만 대통령과 면담을 한 후 로렌스 웡 총리를 만나 정상회담을 갖고 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 친교 오찬으로 이어지는 일정을 소화한다. 이번 정상회담 결과로 양국은 한-싱가포르 FTA 개선협상 개시 합의 공동선언문을 발표하고, AI·디지털, 과학기술, 소형모듈원자로(SMR) 등 분야에서 5건의 MOU를 체결할 예정입니다.

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령과 난초명명식을 하고 있다. 난초 명명식은 새롭게 배양한 난초 종(種)에 귀빈의 이름을 붙이는 행사로, 난초를 국화로 삼는 싱가포르의 독특한 외교 관례다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령과 난초명명식을 하고 있다. 난초 명명식은 새롭게 배양한 난초 종(種)에 귀빈의 이름을 붙이는 행사로, 난초를 국화로 삼는 싱가포르의 독특한 외교 관례다. 연합뉴스

이어 이 대통령은 '인공지능(AI) 커넥트 서밋'에 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 간담회를 갖고, 타르만 대통령 내외가 주최하는 국빈 만찬에 참석하는 것으로 싱가포르 방문 일정을 마무리한다.


이 대통령과 로렌스 웡 총리는 작년 아세안, 아시아태평양경제협력체(APEC), 주요 20개국(G20) 등 다자무대에서는 물론 웡 총리의 지난해 11월 첫 공식방한 등을 통해 활발히 교류해 왔다. 이번 국빈 방문을 통해 웡 총리와의 유대와 신뢰가 더욱 깊어지고, 작년 양 정상이 수립한 한-싱가포르 전략적 동반자 관계 발전을 가속화하는 동력이 마련될 전망이다.


강 대변인은 "한국과 싱가포르는 실질 협력 분야에서 통상·투자·인프라 등 기존 협력은 물론 AI 등 첨단기술과 원전과 같은 등 미래 유망 분야의 성과를 도출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
