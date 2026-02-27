키움증권, 'RIA 계좌' 사전 알림 신청 이벤트 진행

키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 469,000 전일대비 2,500 등락률 -0.53% 거래량 29,740 전일가 471,500 2026.02.27 09:38 기준 관련기사 [특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락[클릭 e종목]"키움증권, 1분기 순이익 5000억 육박 전망…목표가↑"키움증권, 순이익 1조 클럽 입성…전년 대비 33.5%↑ 전 종목 시세 보기 close 은 비대면계좌 보유고객 대상으로 국내시장 복귀 계좌 'RIA(국내시장 복귀계좌)' 사전 알림 신청 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 이날부터 계좌 출시일 전일까지 진행한다. 키움증권 모바일 홈페이지, 모바일앱 '영웅문S#'을 통해 'RIA 오픈 사전 알림' 서비스를 신청 후 마케팅 수신 동의 시 선착순 10만명에게 네이버페이 3천원을 지급한다. 비대면계좌 보유고객 대상으로 진행하며 이벤트 신청 및 리워드 지급일까지 마케팅 수신 동의는 필수다.

RIA란 해외주식을 매도해 국내주식 및 국내주식형 펀드에 장기 투자할 경우 한시적으로 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다. 개인당 해외주식 매도금액 5천만원 한도 내에서 양도소득세 감면 혜택을 받을 수 있다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 모바일 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



