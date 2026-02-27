본문 바로가기
키움증권, 'RIA 계좌' 사전 알림 신청 이벤트 진행

김영원기자

입력2026.02.27 08:50

시계아이콘00분 23초 소요
키움증권 은 비대면계좌 보유고객 대상으로 국내시장 복귀 계좌 'RIA(국내시장 복귀계좌)' 사전 알림 신청 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 이날부터 계좌 출시일 전일까지 진행한다. 키움증권 모바일 홈페이지, 모바일앱 '영웅문S#'을 통해 'RIA 오픈 사전 알림' 서비스를 신청 후 마케팅 수신 동의 시 선착순 10만명에게 네이버페이 3천원을 지급한다. 비대면계좌 보유고객 대상으로 진행하며 이벤트 신청 및 리워드 지급일까지 마케팅 수신 동의는 필수다.


RIA란 해외주식을 매도해 국내주식 및 국내주식형 펀드에 장기 투자할 경우 한시적으로 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다. 개인당 해외주식 매도금액 5천만원 한도 내에서 양도소득세 감면 혜택을 받을 수 있다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 모바일 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
