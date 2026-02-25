李대통령, 與고문단 오찬 "黨 본연의 역할 매우 잘해…부동산 문제 반드시 해결하겠다"

李 "부동산 자금 자본시장으로, 고무적 현상"

원로들 청년 고용 등 민생 관심 당부

개헌·선거제 등 중장기 과제 언급

남북관계 관리도 당부…李 "선제적으로 여러 일을 하겠다"

한미 관세문제 "정상 약속 뚜벅뚜벅"

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 25일 "우리 더불어민주당이 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘해 주고 있어서 참으로 감사하게 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 민주당 상임고문단과 오찬 간담회를 갖고 "국정이란 실질적인 변화를 통해 국민들께 체감할 수 있는 더 나은 환경을 만들어드리는 것이 가장 중요하다"며 이같이 밝혔다. 간담회에는 문희상 전 국회의장, 권노갑 김대중 재단 이사장(상임고문), 김원기 전 국회의장, 김진표 전 국회의장, 이용득 상임고문, 박병석 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 임채정 전 국회의장, 정세균 전 국무총리, 정동영 통일부 장관 등이 참석했다.

이 대통령은 "다시 청와대로 오고 나니까 많은 것들이 안정돼 가는 것 같다"며 "우리 민주당이 새롭게 집권해서 가시적인 성과들이 조기에 나는 바람에 우리 국민들께서도 많은 변화를 체감하고 계셔서 매우 다행스럽게 생각한다"고 언급했다. 참석한 상임고문단에도 "많이 애써 주신 덕분이어서 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"고 표했다.

이어 이 대통령은 "우리가 선거까지는 한쪽의 편으로 이기기는 했지만 그다음 순간부터는 모두를 통합해서 함께 가는 그런 국정을 해 나가야 된다"며 "그런 면에서 보면 여전히 많은 것들이 부족하기도 하다"고 설명했다. 그러면서 "그래도 끊임없이 노력하고, 우리 국민들께서 지금보다는 더 나은 내일을 향유할 수 있도록 최선을 다하려고 한다"고 강조했다. 또 이 대통령은 민주당 상임고문단이었던 고(故) 이해찬 전 국무총리를 언급하며 "계셨으면 참 좋았을 텐데 참 안타깝다"고 애도했다.

이후 비공개로 전환된 간담회에서 원로들은 경제·민생 지표 개선을 거론하며 향후 과제를 주문했다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 브리핑을 통해 전했다. 권노갑 이사장은 "부동산과 주식 등 경제 전반에서 긍정적인 신호가 나타나고 있다"고 평가하면서 청년고용·저출생·기후위기에 대한 관심을 당부했다. 김원기 전 의장은 "정부에 대한 기대감이 높다"며 "국가 발전에 획기적 계기가 만들어지길 고대한다"고 말했다. 김진표 전 국회의장은 코스피 6000선 돌파와 관련해 "실천력 있는 지도자가 등장했음을 보여주는 상징적인 사건"이라고 평가했다. 이용득 상임고문은 로봇이 인간을 대처하는 상황에도 관심을 가져달라고 요청했다.

이 수석은 "이 대통령은 지금 가장 중요하게 생각하는 일은 민생과 경제 문제 해결이라며 부동산에 부가 집중돼 사회 양극화와 서민 고통을 부추기는 고질적인 문제는 반드시 해결하겠다고 말했다"며 "최근 부동산에 묶여 있던 돈이 생산적 자본 시장으로 흘러가는 조짐이 나타나고 있는 것은 매우 자연스러우면서도 고무적인 현상이라고 평가했다"고 전했다.

개헌·선거제 등 중장기 과제도 테이블에 올랐다. 정세균 전 총리는 "대통령과 정부가 바뀌니까 민생도 확 바뀌고 있다"며 "개헌, 선거제 개편 같은 미래 이슈에도 관심을 기울여 달라"고 했고, 한명숙 전 총리는 국무회의 등 회의 공개를 "역대 정부에서 처음 있는 일"이라고 평가하며 남북 평화의 틀 마련도 주문했다고 이 수석은 전했다.

남북관계와 국제정세에 대한 조언도 이어졌다. 임채정 전 의장은 "남북관계를 적극적으로 관리해야 한다"며 북한이탈주민·고려인 등에도 관심을 가져달라고 했고, 박병석 전 의장은 "미국·이란·중국·대만 움직임을 예의주시해야 한다"며 해외 체류 국민 안전을 강조했다. 정동영 장관은 당내에서 남북관계 목소리가 더 나왔으면 한다고 했다.

이 수석은 "(이 대통령은) 남북관계에 대해서는 평화제체를 만들어내기 위해 선제적으로 여러 일을 해야 한다는 취지의 발언이 있었다"고 소개했고, 관세협상 관련해서는 "(이 대통령이) 미국 측 상황과 관계없이 정상 간 약속과 일정을 조율해 '뚜벅뚜벅 가겠다'는 정도의 이야기를 했다"고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>