김천김밥축제, 대한민국 대표축제로

경북 김천시의 대표 관광브랜드로 성장한 김천김밥축제가 문화체육관광부가 지정하는'2026~2027 문화관광축제 예비축제'로 최종 선정됐다.

이번 선정으로 김밥축제는 2년간 예비축제로 운영, 전문가 평가 및 다양한 과제 사업을 통한 행정적 지원을 받으며 대한민국 대표축제인 문화관광축제로 도약할 수 있는 기반을 마련했다.

지난 1월, 경상북도 지정 최우수 축제 선정, 로컬 100 선정에 이어 예비축제까지 이름을 올린 김천김밥축제는, 2024년 첫 개최 이후 단 2회 만에 방문객 15만 명을 기록하고, 전국 가을 축제 소비자 만족도 조사 1위를 달성하는 등 놀라운 성과를 거두며 축제 경쟁력을 입증했다.

김천시는 앞으로도 특색있는 축제콘텐츠를 기획, 지역 관광자원과 연계한 체류형 프로그램을 강화하며, 교통·주문 시스템 등 부족한 부분은 지속해서 보완해 축제 완성도를 높여갈 계획이다.

배낙호 김천시장은 "개최 2회 만에 예비축제로 선정된 것은 김천시민 모두가 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "김밥축제가 대한민국을 대표하는 K-푸드 문화관광축제, 나아가 글로벌축제로 성장해 지역 관광과 경제 활성화를 이끄는 핵심 동력이 되길 바란다"고 했다.





