본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김천김밥축제, 대한민국 대표축제로

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.24 14:29

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026~2027 문화관광축제 예비축제 지정

경북 김천시의 대표 관광브랜드로 성장한 김천김밥축제가 문화체육관광부가 지정하는'2026~2027 문화관광축제 예비축제'로 최종 선정됐다.


이번 선정으로 김밥축제는 2년간 예비축제로 운영, 전문가 평가 및 다양한 과제 사업을 통한 행정적 지원을 받으며 대한민국 대표축제인 문화관광축제로 도약할 수 있는 기반을 마련했다.

전년도 김천시의 대표 관광브랜드로 성장한 김천김밥축제 현장/김천시청 제공

전년도 김천시의 대표 관광브랜드로 성장한 김천김밥축제 현장/김천시청 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 1월, 경상북도 지정 최우수 축제 선정, 로컬 100 선정에 이어 예비축제까지 이름을 올린 김천김밥축제는, 2024년 첫 개최 이후 단 2회 만에 방문객 15만 명을 기록하고, 전국 가을 축제 소비자 만족도 조사 1위를 달성하는 등 놀라운 성과를 거두며 축제 경쟁력을 입증했다.

김천시는 앞으로도 특색있는 축제콘텐츠를 기획, 지역 관광자원과 연계한 체류형 프로그램을 강화하며, 교통·주문 시스템 등 부족한 부분은 지속해서 보완해 축제 완성도를 높여갈 계획이다.


배낙호 김천시장은 "개최 2회 만에 예비축제로 선정된 것은 김천시민 모두가 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "김밥축제가 대한민국을 대표하는 K-푸드 문화관광축제, 나아가 글로벌축제로 성장해 지역 관광과 경제 활성화를 이끄는 핵심 동력이 되길 바란다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

새로운 이슈 보기