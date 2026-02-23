본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

美국무 고문, 외교부 관계자 만나…팩트시트 논의했나

이한나기자

입력2026.02.23 15:05

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23일 외교부에 따르면 마이클 니드햄 미 국무부 고문이 한국을 방문해 외교부 관계자들을 만났다.


마이클 니드햄 미 국무부 고문. 주한미국대사관 엑스(옛 트위터) 제공

마이클 니드햄 미 국무부 고문. 주한미국대사관 엑스(옛 트위터) 제공

AD
원본보기 아이콘


같은 날 주한미국대사관도 엑스(옛 트위터)에 "굳건한 한미동맹을 더욱 강화하고 인도-태평양 지역의 번영과 안보에 대한 공동의 의지를 진전 시키기 위래 한국 측 관계자들과 논의할 예정"이라고 밝혔다.

외교가 등에 따르면 니드햄 고문은 이날 조현 외교부 장관과 조찬을 가지고 정의혜 차관보도 만난 것으로 알려졌다. 조인트 팩트시트(공동 설명자료·JFS) 문안 이행 논의를 비롯해 한국의 대미 투자패키지 관련해 속도를 내달라는 논의를 위해 만난 것으로 보인다.


니드햄 고문은 루비오 장관이 상원의원이던 시절 비서실장으로 있었으며 루비오가 장관이 된 후에도 장관 비서실장을 맡는 등 측근으로 알려졌다.




이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기