성남시, 원도심 하수관로 6곳에 '스마트 하수 악취 저감 시설' 설치

신흥2동·중앙·은행2동 구간 보행로 구간

맨홀·빗물받이 냄새 잡는다

경기 성남시(시장 신상진)는 수정·중원지역 원도심 하수관로 6곳에 '스마트 하수 악취 저감 시설'을 설치했다고 23일 밝혔다.

성남시 중원구 은행동 보행로 구간에 설치한 '스마트 하수악취 저감시설'. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

설치한 곳은 신흥2동, 중앙동, 은행2동 일대의 일부 보행로 구간으로, 맨홀, 빗물받이 등에서 올라오는 하수 악취로 민원이 반복적으로 제기돼 왔다.

해당 구간의 악취 농도(1~5등급) 측정 결과 평균 4등급(황화수소 10ppm 이하)으로 나타났다.

이에 시는 총 3억6000만원(1곳당 6000만원)을 들여 하수 악취 저감 시설을 설치했다.

스마트 하수 악취 저감 시설은 높이 3.5m의 지주형 구조물이다.

해당 시설은 센서를 통해 하수관 내부의 황화수소 등 악취 농도를 실시간으로 감지한다.

악취 농도가 기준치인 0.5ppm 이상이면 송풍 팬이 자동으로 작동해 악취 가스를 포집한다.

포집된 악취 가스는 시설 내부에 장착된 활성탄 등 흡착·분해 장치를 통해 처리된 뒤 정화된 공기로 배출된다.

시는 활성탄 등 흡착·분해제를 연 1회 주기적으로 교체·관리해 하수 악취 저감 효율을 지속적으로 유지할 계획이다.

오는 3월에는 시민이 스마트폰으로 악취 농도 측정 결과를 확인할 수 있도록 시설에 큐알(QR)코드를 부착한다.

이번 시설은 오는 6월 수정·중원지역 4곳에 추가 설치된다.

성남시 관계자는 "수정·중원지역 원도심은 우수관과 오수관이 합류하는 방식의 하수관로 비중이 55%로 높아 민원이 잦은 편"이라면서 "스마트 하수 악취 저감 시설 외에도 스프레이형 저감 시설 설치, 정화조 공기 공급 장치 점검 등을 병행해 생활환경 개선에 힘쓰고 있다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>