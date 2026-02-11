동국홀딩스, 자기주식 완전 소각 결정…AI 데이터센터 신사업 추진

주주가치 제고 위해 나서

소각 후 잔여 자사주 無

동국제강그룹 동국홀딩스가 자기주식 전량 소각 및 무상감자와 액면분할 등을 통해 주주가치 제고를 위한 방안을 마련했다고 11일 밝혔다.

동국홀딩스는 이날 이사회를 통해 발행주식 2.2%(69만 8940주)에 해당하는 자기주식을 모두 소각하기로 결정했다. 1주당 액면가액은 5000원이며 기준일은 4월 27일, 효력발생일은 4월 28일이다. 소각 후 잔여 자사주는 없다.

동국홀딩스는 자사주 소각과 함께 중장기적 관점에서 주주가치 제고를 위해 2대1 무상감자와 5대1 액면분할을 병행할 계획이다.

동국홀딩스 "무상감자는 자본구조 개선을 목적으로 시행하는 액면가 감자라는 점에서 부실기업 감자와 차별화된다"고 설명했다. 일반적으로 손실·자본잠식 등으로 실행하는 감자와 달리, 동국홀딩스는 순자산 대비 자본금 비중이 커 배당가능이익을 축소하기에 자본 재배치를 통해 배당 여력을 증진할 수 있다는 것이다. 동국홀딩스는 3월 정기 주주총회 등을 거쳐 5월 말 변경 상장을 계획하고 있다.

관련 절차가 이행될 경우 순자산에서 자본금 비중은 작년 말 기준 41.1%(2711억원) 수준에서 11.8%(778억원) 수준으로 개선된다. 자본금 계정에 묶였던 약 2000억 규모의 자금을 효율적으로 운용할 수 있게 된다는 의미다. 감자에 따른 회사 자본총계 변동이 없기에, 동국홀딩스 기업가치 변동은 없다.

동국홀딩스 무상감자는 주식 수를 줄이는 감자가 아니기에 개인주주가 보유한 주식 수 변동은 없으며, 시장 가격도 거래정지 전일 종가를 유지한 채 거래를 재개한다.

동국홀딩스는 이번 무상감자가 자본총계 변동 없는 자본 재배치지만, 주가에 미칠 영향을 고려해 5대1 액면분할을 함께 진행한다. 동국홀딩스는 "유통주식 수 확대로 개인투자자의 심리적 장벽을 낮춰 다양한 투자자들의 진입을 유도해 유동성을 높임에 의미가 있다"고 부연했다.

동국홀딩스는 이번 자본 재배치로 배당 지급을 한 해 미룰 수 밖에 없게 됐다. 하지만 최저 배당 기준을 300원에서 400원(액면분할 시 80원)으로 상향하며 미래 배당 확대를 약속했다.

동국홀딩스 관계자는 "그룹 미래 신사업으로 현재 공장부지나 전력 등 그룹사 자산을 활용해 최근 시장 핵심 이슈로 부각되고 있는 인공지능(AI) 데이터센터 관련 투자를 검토 중이며, 연내 가시적인 성과를 낼 수 있을 것으로 전망하고 있다"고 말했다.

한편, 동국홀딩스는 연결 기준 작년 매출 1조 9853억원, 영업이익 395억원, 순이익 151억원을 기록했다. 전년동기대비 매출은 0.7%감소, 영업이익은 32.0%감소, 순이익은 23.2% 감소한 수치다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



