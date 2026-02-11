본문 바로가기
부산항만공사, 설 연휴 대비 감천항 합동 보안훈련 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.11 13:19

해경·보안공사와 밀입국·밀반입 대응… 연휴 중 항만 운영 안정성 강화

부산항만공사(BPA)는 설 명절 연휴 기간에도 안정적인 항만 운영을 위해 지난 10일 감천항 현장에서 부산해양경찰서, 부산항보안공사와 합동 보안훈련을 실시했다.

부산항 보안공사직원이 범죄상황 모의훈련을 진행하고 있다. BPA 제공

부산항 보안공사직원이 범죄상황 모의훈련을 진행하고 있다. BPA 제공

이번 훈련은 관계기관 실무자 20여명이 참여한 가운데 내·외국인 밀입국과 불법 범칙물품의 국내 밀반입 상황을 가정해 실제 대응 절차를 점검하는 방식으로 진행됐다. 기관별 역할 분담과 공조 체계를 확인하며, 비상 상황 발생 시 신속하고 체계적인 대응 능력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.


또 BPA는 설 연휴 기간 중 보안시설물 오작동을 예방하기 위해 감천항 내 주요 보안시설에 대한 집중 점검도 병행했다. 점검 과정에서 확인된 유해·위험 요소에 대해서는 즉시 개선 조처를 해 항만 이용자의 안전을 확보했다.

부산항만공사 관계자는 "명절 연휴에도 항만 보안과 운영에 공백이 발생하지 않도록 관계기관과의 협력을 강화하고 있다"며 "앞으로도 현장 중심의 점검과 훈련을 통해 안전하고 신뢰받는 부산항을 만들어 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

