완도군, 올해 교육에 '15억' 쏜다…교육격차 해소 '총력'

전남 완도군이 미래 인재 육성과 도농 간 교육 격차 해소를 위해 올해 15억원 규모의 교육 지원 사업을 본격 추진한다.

11일 완도군에 따르면, 군은 먼저 학부모의 경제적 부담을 완화하기 위해 초등학생 10만원, 중·고등학생 20만원의 입학 축하금을 각각 지원한다.

이와 함께 ▲교육자치협력지구 운영 ▲무상 급식 ▲완도군진로체험지원센터 운영 ▲고등학교 무상교육 등을 지원해 안정적인 교육 여건을 조성할 방침이다.

농어촌 교육 경쟁력 강화와 인프라 개선에도 힘을 쏟는다. 농어촌 지역 원어민 보조 교사 배치를 통해 학생들의 외국어 교육 역량을 강화하고, 보길초등학교 다목적 교실 증축을 지원하는 등 쾌적한 학습 공간 확충에도 나선다.

특히 지난해 교육부의 '교육발전특구' 시범 지역으로 지정됨에 따라, 올해는 지역 산업과 연계한 특화 사업 추진에 속도를 낸다.

주요 사업은 ▲해양수산 특화 공동 교육과정 운영 ▲지역 인재 양성 프로그램 개발 ▲고등학교 졸업생 주거비 및 인건비 지원 등이다. 이를 통해 완도만의 특화된 교육 모델을 구축하고, 교육이 취업과 지역 정주로 이어지는 선순환 구조를 확립한다는 계획이다.

신우철 군수는 "지역의 미래는 교육에 달려 있다"며 "학생들이 많은 것을 배우고 건강하게 성장해 지역사회를 이끌어갈 인재로 자라날 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





