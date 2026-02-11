영천시, 동계 전지훈련·체육대회 유치로 지역 경제 '활기'…5억원 경제효과

실내 체육 인프라·체류형 마케팅 결합, 비수기 지역 상권 효자 노릇

영천시가 동계 시즌을 맞아 전국 단위 체육대회 개최와 전지훈련팀 유치에 성공하며 지역 경제 활성화에 뚜렷한 성과를 거두고 있다.

영천시는 11일 기후 영향을 적게 받는 실내 체육시설과 지역의 숙박·외식 인프라를 연계한 '체류형 스포츠 마케팅'을 통해 숙박업 및 서비스업 전반에 실질적인 소비 효과를 창출했다고 밝혔다.

지난달 11일부터 23일까지 13일간, 서울 강서구 마곡리틀야구단 선수단 17명이 영천시에서 동계 전지훈련을 가졌다.

지난달 27일부터 2월 2일까지는 '제3회 영천스타배 동계스토브리그 전국 중·고 배구대회'가 개최돼 32개 팀 500여 명의 선수단이 지역에 체류했다.

또한 지난 3일부터 13일까지는 인천·서울·경기·충남·전남 등 전국 각지에서 모인 1000여 명의 유도 선수단이 주당 약 500명씩 2주간 지역에 체류하며, 스토브리그를 겸한 동계 전지훈련을 진행한다.

특히 이번 배구대회 참가팀 중 일부는 7일간 체류에 약 1000만원 규모의 예산을 편성해 대회에 참가하며, 선수단의 장기 체류에 따른 숙박·식사·편의시설 이용이 집중되면서 지역경제 전반에 미치는 파급 효과가 큰 것으로 나타났다.

문체부의 '2024년 국내여행조사 보고서(분석편)'를 참고해 1인 1일 평균 국내여행 경북 지출액인 약 6만1000원을 소비한다고 가정한 결과, 현재까지 연인원 8720여 명이 지역에 체류한 것으로 나타났다.

1인당 소비 지출액과 체류일수를 적용해 산출한 결과, 약 5억원 이상의 직접적인 경제 파급효과가 발생한 것으로 추산된다.

한편 동계 시즌 종료 이후에도 ▲3월 전국종별태권도선수권대회(중등부) 및 아시안게임 태권도 국가대표 선발전 ▲6월 회장배 전국실업검도선수권대회 ▲7월 전국남여종별세팍타크로대회, 대구대총장기 전국고교검도선수권대회 ▲8월 경찰청장기 전국단체대항태권도대회 및 무도대회, 제37회 CBS배 전국 중·고 배구대회 등 각종 전국규모 체육대회가 잇따라 개최될 예정이다.

시 관계자는 "동계 전지훈련팀과 전국단위 체육대회 유치는 지역 소상공인과 자영업자에게 실질적인 도움이 되는 대표적인 체육경제 활성화 정책"이라며, "앞으로도 체류형 스포츠 마케팅을 지속적으로 확대해, 지역경제에 가시적인 성과가 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.





