농협, 2000농가에 '보급형 스마트팜'…사업비 75% 지원

세종=주상돈기자

입력2026.02.11 10:39

언론사 홈 구독
오는 27일까지 지역농협에 신청

농협중앙회가 '2026년 농협 생산자조직 대상 보급형 스마트팜 지원사업'에 참여할 농가를 모집한다고 11일 밝혔다.


보급형 스마트팜은 하우스와 과수원 등 기존 영농시설에 스마트팜 제어 장비를 설치하는 농협형 스마트팜 모델이다. 농가는 ▲환경제어형 ▲양액제어형 ▲관수제어형 ▲복합환경제어형 중에서 선택할 수 있다. 농협은 설치 후에도 영농 데이터 기반 컨설팅과 교육, 사후관리까지 함께 지원할 계획이다.

농협중앙회 전경. 아시아경제DB

농협중앙회 전경. 아시아경제DB

농협은 총 사업비의 75%를 지원한다. 선정 농가는 25%만 부담하면 된다. 올해 지원 규모는 2000농가로, 전년 977농가 대비 두배 이상 확대됐다.


지원대상은 시설원예 및 노지작물을 재배하는 농협 생산자조직(공동선별·공동출하회) 회원 농가다. 생산자조직당 10농가 이상 참여해야 한다. 참여를 희망하는 농가는 오는 27일까지 신청서를 소속 지역농협에 제출하면 된다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr


