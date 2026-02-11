본문 바로가기
[오늘의신상]"국산 원유 100%"… 빙그레 '고단백 고칼슘 보코치니 치즈' 출시

허경준기자

입력2026.02.11 10:32

한입에 먹기 좋은 크기… 샐러드·피자·파스파에 간편 활용

빙그레가 신선한 국산 원유를 100% 사용한 100% 모차렐라 '고단백 고칼슘 보코치니 치즈'를 선보인다.


빙그레는 이탈리아의 전통적인 소프트 모차렐라 치즈를 작은 공 모양으로 만들어 간편하게 먹을 수 있는 고단백 고칼슘 보코치니 치즈를 출시했다고 11일 밝혔다. 보코치니는 '작은 한입 크기의 모차렐라 치즈'라는 의미다.

고단백 고칼슘 보코치니 치즈는 신선한 국산 우유의 영양소를 가득 담은 100% 모차렐라 치즈로, 쫄깃쫄깃하고 신선한 우유의 부드럽고 고소한 풍미를 느낄 수 있다.

또한 개별 급속 냉동(IQF 기술)을 통해 보코치니 치즈 본연의 담백한 맛과 식감을 유지토록 했으며 50g씩 5팩으로 개별 포장해 취식의 편의성 및 위생성을 높였다.


치즈 한 알당 약 2.5g으로 한입에 쏙 먹기 좋은 사이즈로 샐러드에 곁들이거나 피자, 파스타 등에 간편히 활용할 수 있다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
