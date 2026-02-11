여경협, 여성기업 판로역량 강화지원사업 참여기업 모집

SNS 홍보영상·TV홈쇼핑 입점 지원

24일 오전 11시까지 접수

한국여성경제인협회는 여성기업의 내수 판로 확보와 디지털 마케팅 역량 강화를 위해 '2026년 여성기업 판로역량 강화지원사업' 참여 기업을 모집한다고 11일 밝혔다.

우수한 제품력을 보유하고도 마케팅 역량 부족과 높은 진입장벽으로 어려움을 겪는 여성기업을 대상으로 소비 트렌드에 맞춘 맞춤형 판로 개척을 지원하는 여경협의 대표적인 내수 활성화 사업이다.

지원사업은 2017년 시작된 이래 9년간 총 3952개 여성기업을 지원하며 실질적인 매출 증대 효과를 이끌어냈다.

모집 분야는 △브랜드·마케팅 강화(SNS 홍보영상 제작) △판매 채널 확대(TV홈쇼핑 입점)이다.

'SNS 홍보 영상 제작 지원'은 총 30개사를 선정해 기업별로 메인 홍보 영상 1편(3분 이내)과 함께 SNS 채널에 적합한 숏폼 영상 3편 패키지 제작을 지원한다.

'TV홈쇼핑 입점 지원'은 총 10개사를 선정해 홈쇼핑 진출을 희망하는 기업에 방송 송출료 1000만 원을 지원하고, 공영홈쇼핑 SB영상의 무료 제작·송출 기회도 함께 제공한다.

상세내용 확인과 신청 접수는 여경협 홈페이지 또는 여성기업종합정보포털에서 가능하다. 접수기한은 24일 오전 11시까지다.

박창숙 여경협 회장은 "본 사업을 통해 우수한 제품력을 자랑하는 여성기업이 디지털 판로 확대를 통해 안정적인 고객 기반을 구축하고, 시장에서 자생력을 갖춘 유망 기업으로 안착하길 바란다"고 말했다.





한진주 기자



