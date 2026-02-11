구준엽, 아내 유산 두고 분쟁 중?…故 서희원 가족 "의도 불순한 루머"

대만 일부 매체, 故 서희원 유산 루머 퍼뜨려

서희원 母 "구준엽 아들이라 부르고 사랑해"

유산 286억원…구준엽 "장모님께 드릴 것"

가수 구준엽이 아내 고(故) 서희원의 유산을 두고 분쟁 중이라는 루머에 대해 서희원의 가족이 "의도가 매우 불순하다"고 반박했다.

가수 구준엽과 아내 고(故) 서희원. 구준엽 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

10일 대만 매체 ET투데이에 따르면 최근 일부 현지 매체는 "구준엽이 서희원의 유산을 두고 장모와 법적 다툼을 준비 중"이라며 "겉으로 보이는 모습과 달리 양측의 관계가 복잡하다"고 보도했다. 이에 서희원의 어머니는 루머를 부인하며 "나는 돈과 인력을 낭비하는 소송을 매우 혐오한다"며 "나는 이제 구준엽을 아들이라고 부른다. 그는 내 딸을 깊이 사랑했고 나를 존경하며, 나 역시 그를 사랑한다"고 밝혔다.

서희원의 여동생 서희제도 "이런 루머를 퍼트리는 사람들의 의도가 매우 불순하고 마음씨가 더럽다"며 분노했다. 이어 "구준엽은 언니에게 가장 순수한 사랑을 줬고 진정한 행복을 느끼게 해줬다"며 "우리는 그를 지킬 뿐 결코 상처 주지 않을 것"이라고 했다.

대만 유명 배우인 서희원의 유산은 최소 6억 5000만대만달러(약 286억원)에 달한다. 대만 법률상 구준엽과 미성년 자녀 2명 등 총 3명에게 1/3씩 균등하게 분배된다. 다만 지난해 2월 구준엽은 "모든 유산은 생전 희원이가 사랑하는 가족을 지키기 위해 피땀 흘려 모아놓은 것이기에 저에 대한 권한은 장모님께 모두 드릴 생각"이라며 "아이들의 권한은 나쁜 사람들이 손대지 못하도록 변호사를 통해 자녀들이 성인이 될 때까지 보호해 주도록 법적인 조처를 하려 한다"고 밝힌 바 있다.

지난 3일에는 서희원 사망 1주기를 맞아 구준엽이 직접 디자인한 추모 동상 제막식이 열렸다. 조각가 Chen-Dao Lee 인스타그램 원본보기 아이콘

구준엽과 서희원은 1990년대 후반 교제한 뒤 헤어졌다가 20여 년 만에 다시 만나 지난 2022년 결혼했다. 유명 스타들의 이 같은 사연이 알려지면서 크게 화제가 됐다. 그러나 서희원은 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 독감에 걸렸고, 결국 급성 폐렴 합병증으로 세상을 떠났다. 사망 소식이 알려지자 대만 유력 매체들은 특보를 편성하고 중화권 포털에서도 주요 소식으로 전하는 등 범국민적 관심과 안타까움을 자아냈다.

특히 구준엽은 아내 사망 이후 거의 매일 진바오산의 묘지를 찾아 자리를 지킨 것으로 전해졌다. 지난 3일에는 사망 1주기를 맞아 그가 직접 디자인한 추모 동상 제막식이 열렸다. 구준엽은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "무거운 몸을 일으켜 무얼 만들어야 네가 좋아할까 하면서 음식을 싸 들고 진바오산으로 운전해 갈 때면 그리움에 한없이 눈물이 흐른다"며 "다음에 만나면 영원히 같이 있자. 죽도록 보고 싶다"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>