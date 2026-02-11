본문 바로가기
호주 커틴대 교수·학생 34명, 부산진해경제자유구역청 방문

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.11 08:14

언론사 홈 구독
신콜롬보계획 인턴십… 트라이포트 물류 인프라에 높은 관심

호주의 젊은 시선이 부산·진해를 향했다.


부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 지난 10일 호주 커틴대학교(Curtin University) 교수진과 학생 등 34명이 경자청을 방문했다고 전했다.

호주 커틴대 교수·학생 34명이 부산진해경제자유구역청을 방문하고 기념촬영하고 있다. 부산진해경제자유구역청 제공

호주 커틴대 교수·학생 34명이 부산진해경제자유구역청을 방문하고 기념촬영하고 있다. 부산진해경제자유구역청 제공

이번 방문은 호주 정부가 추진하는 인도·태평양 지역 협력 강화 인재 교류 프로그램인 '신콜롬보계획(New Colombo Plan)' 인턴십 과정의 일환으로, 한국학을 전공하는 커틴대 학생들이 한국의 물류산업 현장을 직접 체험하기 위해 마련됐다.

커틴대학교는 호주 서부 퍼스(Perth)에 위치한 실무 중심 종합대학으로, 전 세계 20여개 국 90여개 대학과 교류하고 있다. 특히 호주 공과대학 연합체(ATN) 소속 대학으로 산업 연계 교육과 현장 중심 프로그램을 통해 글로벌 실무형 인재를 양성하고 있다.


방문단은 경자청 홍보관에서 부산진해경제자유구역의 설립 배경과 발전 과정, 글로벌 기업 유치 사례 등에 대한 설명을 들었다. 항만·공항·철도가 연계된 트라이포트(Tri-Port) 물류 인프라와 글로벌 공급망 재편 속 경제자유구역의 전략적 역할에 관해서도 관심을 보였다.


이어진 질의응답에서는 지역 인재 양성 사례와 행정 지원 체계, 친환경 산업 유치 현황 등을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "해외 미래 인재들이 한국의 물류산업과 부산진해경제자유구역의 경쟁력을 이해하는 계기가 됐다"며 "국제 교류를 지속적으로 확대해 글로벌 물류·비즈니스 중심지로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


경자청은 국내 대학생 대상 산업 현장 체험 프로그램인 'BJFEZ 유스 인사이트 트립'을 운영해 왔으며, 미국과 호주 등 해외 대학 방문단과의 교류도 지속적으로 확대하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
