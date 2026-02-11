서울시교육청, 공교육 내 뇌과학 교육 활성화 지원

뇌과학 강연·체험 프로그램 운영

서울시교육청이 한국뇌연구원과 함께 과학 인재 양성 및 공교육 내 뇌과학 교육 활성화에 나선다.

11일 시교육청은 서울시교육청에서 한국뇌연구원과 '뇌과학 연구 성과 공유 및 관내 교원·학생 대상 과학문화 활성화를 위한 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 국가 유일의 뇌연구 정부출연연구기관인 한국뇌연구원의 연구 성과를 공교육 현장과 연계해, 학생과 교원이 첨단 뇌과학을 이해하고 체험할 수 있는 교육 환경을 조성하는 데 목적이 있다. 뇌과학 연구 성과를 바탕으로 학생 맞춤형 지원을 강화하는 협력 체계도 마련한다.

두 기관은 ▲교원의 과학적 전문성 강화를 위한 한국뇌연구원 견학 및 연수 프로그램 운영 ▲찾아가는 뇌과학 강연 '브레인 스쿨'을 통한 학생 진로 탐색 및 과학문화 확산 ▲디지털 기반 사회성 교육 콘텐츠 활용을 통한 경계선 지능 및 사회성 발달 지연 학생 지원 등 뇌과학 연구 성과의 교육적 활용 전반에 대해 협력하기로 했다.

이중 '브레인 스쿨'에서는 한국뇌연구원 소속 박사급 연구 인력이 서울 시내 초·중·고교를 직접 방문해 뇌과학 특강을 연다. 학생들에게 생소할 수 있는 뇌과학 분야를 소개하고, 관련 체험을 통해 과학자로서의 꿈을 키울 수 있도록 지원하겠다는 설명이다.

또한, 경계선 지능 및 사회성 발달에 어려움을 겪는 학생들에게 맞춤형 지원도 강화할 계획이다. 시교육청은 한국뇌연구원과 기업이 공동 개발한 디지털 의료기기 기반의 사회성 교육 프로그램을 관내 학교에 보급하고 시범 운영하기로 했다. 뇌과학적 원리에 기반한 전문적인 훈련 프로그램을 제공해 교육의 형평성을 제고하겠다는 취지다. 시교육청은 "국책연구기관과 시도교육청 간의 긴밀한 협력 네트워크를 통해 공교육 내 과학 전문 교육의 새로운 표준을 제시하겠다"고 덧붙였다.

정근식 교육감은 "이번 협약이 정부출연연구기관의 연구 성과가 공교육 현장으로 확산되는 의미 있는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 뇌과학 성과를 활용한 학생 맞춤형 프로그램 개발을 통해 과학적 근거에 기반한 학습·성장 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





