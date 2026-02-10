로드와이즈 ‘Ai영어쌤’, 교사 부담 줄인 AI 디지털 선도학교 사례로 주목

학습지원 소프트웨어 선정 시 교사가 직접 검토·작성해야 하는 체크리스트 예시. AD 원본보기 아이콘

디지털 선도학교가 전국적으로 확대되는 가운데, 에듀테크 기업 ㈜로드와이즈의 AI 영어 코스웨어 'Ai영어쌤'이 경북교육청에서 진행한 성과 보고회를 통해 디지털 선도학교 수업에 실제 적용된 사례로 주목받고 있다. 현장 적용 결과 학생 학습 참여도 향상과 함께 교사 업무 부담 완화 효과가 동시에 확인되며, 디지털 선도학교 운영의 현실적인 대안으로 평가되고 있다.

한편 현장에서는 디지털 선도학교 확대와 함께 교사들의 행정 부담이 오히려 늘고 있다는 지적도 나온다. AI 수업 도입과 동시에 소프트웨어 검증, 개인정보 보호 조치, 행정 점검 자료 작성까지 교사의 몫으로 전가되는 구조 때문이다. 이로 인해 "디지털 전환이 교육 혁신이 아니라 행정 부담으로 다가온다"는 목소리도 적지 않다.

특히 디지털 선도학교 교사들은 수업 준비 외에도 ▲소프트웨어 안정성 확인 ▲개인정보 안전조치 점검 ▲행정 체크리스트 대응 등 추가 업무를 동시에 감당해야 하는 상황에 놓여 있다. 현장에서는 AI 수업의 효과 이전에 행정 대응이 큰 부담으로 작용하고 있다는 지적이 이어지고 있다.

이 같은 문제의 해법으로, 최근 GS인증 1등급을 획득한 AI 영어 코스웨어가 현장에서 주목받고 있다. GS인증 1등급은 기능성·성능·보안성·신뢰성 등 수십 개 평가 기준을 모두 충족해야만 부여되는 국가 공인 최고 등급 인증으로, 일반적인 상용 소프트웨어가 획득하기 어려운 인증으로 알려져 있다. 학교 입장에서는 별도의 기술 검증 부담을 크게 줄일 수 있다는 점에서 의미가 있다.

이 가운데 로드와이즈가 학교 현장에 공급 중인 AI 영어 코스웨어 'Ai영어쌤'은 EBS미디어의 교육 기준에 따라 검증된 솔루션이라는 점에서 신뢰를 더한다. 공교육 콘텐츠 품질과 수업 활용 가능성을 중심으로 검증을 거쳐, 디지털 선도학교 환경에 적합한 영어 코스웨어로 평가받고 있다.

또한 로드와이즈는 교사들의 행정 부담을 구조적으로 완화하기 위해 '행정 마스터 키트' 지원 서비스를 함께 제공하고 있다. 이는 소프트웨어 기능 자체가 아닌, 학교가 요구받는 소프트웨어 검증 기준과 개인정보 안전조치 의무 관련 체크리스트 및 행정 문서 작성을 지원하는 서비스로, 교사가 행정 대응에 소모하는 시간을 획기적으로 줄이는 데 초점을 맞췄다.

현장에서는 "검증된 코스웨어와 행정 지원이 함께 제공돼야 디지털 선도학교가 지속 가능하다"며, "경북교육청 사례는 디지털 선도학교 운영 모델의 방향성을 보여주는 기준"으로 평가된다.





이상현 기자



