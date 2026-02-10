삼성, 두바이서 AI초음파 신제품 론칭…중동 의료기기 시장 겨냥

팬리스 초음파 V4·노트북형 에보Q10 공개

영상의학과 전용 프리미엄 R20 중동 첫 선

AI 심포지엄 열고 중동 시장 공략 본격화

삼성이 두바이 최대 의료 전시회에서 초음파·엑스레이 신제품을 동시에 공개하고 현지 병원·파트너들과 협력 확대에 나선다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 166,850 전일대비 450 등락률 +0.27% 거래량 9,192,631 전일가 166,400 2026.02.10 10:53 기준 관련기사 삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파 전 종목 시세 보기 close 의료기기사업부와 삼성메디슨은 9일부터 12일(현지시간)까지 아랍에미리트 두바이에서 열리는 중동 최대 의료 전시회 'WHX 두바이 2026'에 참가한다고 10일 밝혔다. 삼성은 이번 전시에서 초음파 신제품 'V4'와 '에보Q10(EVO Q10)'을 글로벌 론칭하고 영상의학과 전용 프리미엄 초음파 진단기기 'R20'을 중동 지역에 처음 소개한다.

인텔의 최신 신경망처리장치(NPU) 기반 신제품 V4는 회로 설계와 기구 구조를 하나의 시스템으로 통합한 차세대 장비다. 기존 대비 전력 소모량을 35% 줄이고 다양한 인공지능(AI) 기능을 탑재했다. 냉각팬 없이도 고성능 연산과 안정적인 열 제어를 동시에 구현한 세계 최초 팬리스(Fanless) 초음파 진단기다. 냉각팬이 없어 외부 공기와 먼지가 내부로 들어오지 않아 기대 수명이 길고 팬 소음이 없는 '제로 DB' 검진 환경을 제공한다.

V4의 휴대성을 높여 개발된 '에보Q10(EVO Q10)'은 현장진단(PoC) 시장을 겨냥한 노트북형 제품이다. 고해상도·다양한 AI 기능을 더한 데다 사용성과 휴대성을 획기적으로 개선해 응급·외래·이동형 진료 환경에서 활용하기 좋다. 가볍고 견고한 설계로 내구성을 강화하는 한편 터치스크린과 조작부의 돌출 요소 최소화와 IP22 등급 방수 인증 획득을 통해 소독과 관리 편의성을 높였다.

V4와 에보Q10 론칭 행사에서는 터치 영역 화면을 실시간으로 보여주는 에보Q10의 '화면 미러링' 기능과 심장을 자동 인식해 측정과 진단을 지원하는 '하트 어시스트' 등 AI 진단 보조 기능을 선보인다. 방사선량은 낮추고 검진 효율은 높인 'GC85 비전(Vision)+'와 촬영 영역을 실시간으로 검증해주는 기능이 추가된 'GM85'를 통해 엑스레이 기술 혁신도 선보인다. 고해상도·고성능에 1.5㎏으로 경량화한 글래스 프리 디텍터인 'F3025-AW'도 공개한다.

한편 행사 3일차에는 '삼성 AI 심포지엄'이 열린다. 비토 칸티사니 로마 사피엔자 대학교 방사선과 교수(부학장)가 간·복부 진단에서의 삼성 AI 진단 보조 기능 임상 활용 사례를 공유하고, 세계적인 산부인과 전문의 히샴 미르하니 교수는 프리미엄 초음파 진단기기 '헤라 Z20(HERA Z20)'을 활용한 라이브 스캔을 시연할 예정이다.

한편 삼성은 지난해 하반기 새롭게 구축한 의료기기 중동아 지역 담당이 중심이 돼 전시 기간 현지 병원, 정부 기관, 현지 파트너 및 유통사들과 사업 기회를 모색할 계획이다.

유규태 삼성전자 의료기기사업부장 겸 삼성메디슨 대표는 "중동은 삼성 의료기기 사업의 중요한 전략 시장"이라며 "첨단 AI 기술을 바탕으로 한 진단 솔루션으로 현지 의료 파트너들의 경쟁력을 높이는 데 기여하고, 중동 시장에서 의미 있는 성장을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





