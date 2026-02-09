본문 바로가기
양산 원동면 산불, 3시간여 만에 주불 진화 … 대피주민 122명 귀가

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.09 22:27

경남 양산시 원동면 용당리 야산 화재 현장 대나무밭. 경남소방본부 제공

경남 양산시 원동면 용당리 야산 화재 현장 대나무밭. 경남소방본부 제공

9일 오후 3시 31분께 경남 양산시 원동면 용당리 야산에서 발생한 산불이 3시간 9분 만에 꺼졌다.


산림 당국은 헬기 23대, 차량 39대, 인력 173명을 투입해 이날 오후 6시 40분께 주불을 잡았다.

"주택 뒤 대밭에서 불이 났다"라는 신고를 받은 소방 당국도 차량 15대, 인력 45명을 투입해 화마를 저지했다.


현재 화선(火線)이 잡혀 불길이 더 번지진 않아 산림과 소방 당국은 남은 불씨가 살아나지 않도록 잔불을 정리 중이다.


화재로 인한 인명피해는 나오지 않았으나 신곡마을 67명, 중리마을 55명 등 총 122명의 인근 마을 주민이 원동초등학교와 원동중학교로 대피했다가 귀가했다.

또 산불로 임야 8㏊가 불탄 것으로 추정됐다.


경찰과 소방, 산림 당국은 잔불 정리가 끝나는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
