경주 문무대왕면 산불 이틀째…소방당국 "국가소방동원령 발령"(종합)

현장에 초속 9.5ｍ 강한 바람

헬기 수십대 투입에도…진화율 23％로 하락

경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 이틀째 확산하면서, 8일 국가소방동원령이 발령됐다. 산림당국이 진화헬기 수십대를 투입했지만, 기상 여건 등으로 진화율이 하락한 상황이다.

이날 오전 11시33분 소방 당국은 산불 발생 15시간30분 만에 입천리 산불 진화 상황과 관련한 국가소방동원령을 발령했다. 당국은 대구, 대전, 울산, 강원, 충남 등 5개 시도 119특수대응단 장비 5대와 인력 25명을 추가로 동원한다. 울산·대구·부산 등 3곳에서도 재난회복차를 지원한다. 또한 당국은 상황대책반을 가동하고, 현장에 상황관리관을 파견한다.

8일 경북 경주시 문무대왕면 입천리에서 소방대원들이 전날부터 이어진 산불을 진화하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현재 기온이 영하 2.2도인 산불 현장엔 바람이 서북서 방향으로 초속 9.5ｍ 상당으로 강하게 불고 있다. 당국은 이날 오전 5시30분 산불 대응 1단계를 발령하고, 진화헬기 40대·진화차량 104대·진화인력 298명 등을 투입했다. 하지만 한때 60％를 기록했던 진화율은 낮 12시 기준으로 23％까지 뚝 떨어진 상황이다. 현재 입천리 일원 산불영향구역은 42㏊다. 화선 길이는 3.54㎞며, 이 가운데 0.8㎞ 구간만 진화가 완료됐다.

앞서 지난 7일 오후 9시40분쯤 입천리 일원에서 산불이 나자 당국이 밤샘 진화 작업을 벌였다. 이 과정에서 인근 주민 106명이 마을회관 등 10곳으로 대피했다. 현재 각 대피소에 남아있는 인원은 30명 정도로 확인됐다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



