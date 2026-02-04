JW중외제약 "헴리브라, 소아 A형 혈우병 출혈 예방 효과 재확인"

18개 연구·720명 메타분석

"연간 출혈 0.5회, 두개내 출혈 0건"

은 A형 혈우병 치료제 헴리브라(성분명 에미시주맙)의 소아 환자 대상 출혈 예방 효과와 안전성을 평가한 메타분석 결과가 국제 학술지 '헤모필리아' 에 게재됐다고 4일 밝혔다.

이번 연구는 그리스 아테네 국립·카포디스트리아스대 연구진이 수행했다. 헴리브라 예방요법을 적용한 기존 18개 연구를 통합해 소아 A형 혈우병 환자 720명의 임상 데이터를 분석했다.

분석 결과 헴리브라 투여 환자의 연간 출혈 빈도(ABR) 중간값은 0.5회로 나타났다. 장기 장애로 이어질 수 있는 관절 출혈 유병률은 5.4% 수준이다.

안전성 지표에서는 중증 합병증으로 분류되는 두개 내 출혈(ICH)이 한 건도 보고되지 않았다. 반면 헴리브라 도입 이전 기존 치료제를 사용한 25세 미만 소아·청년 환자를 대상으로 한 45개 연구 메타분석에서는 두개 내 출혈 발생률이 환자 1000명을 1년간 추적했을 때 7.4건으로 추정된 바 있다. 헴리브라에 대한 항제약물항체(ADA)는 5건 보고됐으나 효능 저하와의 명확한 연관성은 확인되지 않았다. 연구진은 과거 신생아 100명당 2.1건 수준이었던 치명적 두개 내 출혈이 헴리브라 투여 후 0건으로 감소했다는 점을 강조했다.

헴리브라는 혈액응고 제8인자의 기능을 모방하는 이중특이항체 기반 치료제다. 항체 보유 여부와 관계없이 사용 가능하다. 최대 4주 1회 피하주사로 예방 효과를 유지할 수 있는 것이 특징이다. 국내에서는 2023년 5월부터 만 1세 이상 비항체 중증 A형 혈우병 환자로 건강보험 급여가 확대됐다. 지난해 9월에는 세계보건기구(WHO) 필수의약품목록과 소아용 필수의약품목록에 등재됐다.

JW중외제약은 소아 혈우병 환자 치료 환경 개선과 치료 접근성 강화를 위해 임상 근거 축적을 이어갈 계획이라고 밝혔다.





