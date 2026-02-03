[클릭 e종목]"HS효성첨단소재, 목표가↑…탄소섬유 실적 반등 전망"

IBK투자증권은 3일 HS효성첨단소재 HS효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 237,000 2026.02.03 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HS효성첨단소재, 탄소섬유 수익성 개선 본격화…목표가 16.7%↑"HS효성첨단소재, 영업익 302억원…전년比 32%↓[클릭 e종목]"HS효성첨단소재, 탄소섬유 수익성 회복세 전망" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 탄소섬유 실적이 반등 국면에 진입할 것이라며 목표주가를 30만원(+25%)으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.

이동욱 IBK투자증권 연구원은 "전력시장 호황에 따른 업체들의 증설이 본격화되면서 전선심재 등 전력 인프라향 수요가 증가할 것으로 예상된다"며 "항공용 역시 민항기 수요 확대와 국방비 증액 기조가 맞물리며 시장의 구조적 성장 흐름이 유지될 가능성이 높다"고 탄소섬유 실적 개선 전망을 내놓았다.

또 세계적으로 탄소섬유의 판가 인상 신호가 나타나고 있는 것도 실적 반등 전망에 우호적이라고 봤다. 이 연구원은 "세계 1위 업체인 도레이 인더스트리(Toray Industries)는 지난달 1일부터 탄소섬유 및 프리프레그 등 중간재 가격을 10~20% 인상했다"며 "이 사실은 HS효성첨단소재가 고객과의 가격 협상에서 원가가 올랐다는 해명 수준을 넘어, 세계 레퍼런스 자체가 상향 리셋됐다는 논리로 협상력을 강화할 수 있는 근거가 될 수 있다"고 했다.

이 연구원은 "탄소섬유는 단일 소재에 그치지 않고 프리프레그·중간재·압력용기 등 밸류체인 전반에서 가격 신호가 연동되는 구조이므로, 레퍼런스 리셋의 파급효과가 클 전망"이라며 "중국 주요 메이저 중 하나인 지린 케미컬 파이버(Jilin Chemical Fiber)도 습식 12K 및 3K 등 주력 제품의 수익성 확보를 위해 톤당 각각 5000위안, 1만위안의 가격 인상을 단행했다"고 덧붙였다.

아울러 공급 측면에서 구조조정 및 규제 강화가 동시에 진행돼 업황 개선이 진행될 것이라고도 전했다. 주요 해외 경쟁사인 SGL 카본(Carbon)은 비핵심 사업을 중단하고 포르투갈·미국 생산을 중단하는 등의 구조조정을 추진 중이며, 미쓰비시 케미칼 역시 탄소섬유 사업의 합리화를 언급했다. 이 연구원은 "중국 내에서도 현재 T300급 범용 업체들이 전기료 부담으로 가동 중단되는 사태가 속출하고 있고, 쌍탄(탄소 피크 및 탄소 중립) 정책 기조 하에서 환경저감 설비를 갖추지 못한 영세 공장들은 강제 폐쇄 또는 대규모 과징금 부담에 직면하고 있다"고 했다.

그러면서 "HS효성첨단소재는 중국 비중을 축소하는 동시에 베트남 비중을 내년까지 확대해 추가적인 실적 개선 여력을 확보하고 있다"며 "현재 약 80건의 신규인증이 진행 중이며, 올해 상반기 대부분의 결과를 수령할 예정"이라고 전망했다. 이어 "이를 바탕으로 고부가 우주·항공용 시장으로의 신규 진출도 가시화될 전망"이라고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>