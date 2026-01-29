본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

'카누 캡슐' 다양한 취향 맞춘 커피

임혜선기자

입력2026.01.29 14:00

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[2026아시아소비자대상]
최우수상 동서식품

동서식품은 프리미엄 캡슐커피 브랜드 카누 바리스타를 통해 다양한 캡슐 라인업과 머신을 선보이며 소비자의 취향에 맞춘 커피 경험을 제공하고 있다.


동서식품은 지난해 11월 라떼 전용 캡슐인 '카누 소프트 하모니'와 '카누 포르테 앙상블'을 새롭게 출시했다. '소프트 하모니'는 라이트 로스팅한 에티오피아 내추럴 원두를 사용해 재스민 향과 부드러운 단맛이 어우러지는 것이 특징이다. '포르테 앙상블'은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 바디감에 에티오피아 내추럴 원두를 더해 다크 초콜릿과 캐러멜 풍미를 강조했다.

동서식품 카누 바리스타 캡슐 포르테 앙상블, 카누 소프트 하모니. 동서식품 제공.

동서식품 카누 바리스타 캡슐 포르테 앙상블, 카누 소프트 하모니. 동서식품 제공.

AD
원본보기 아이콘

이와 함께 싱글 오리진 제품인 '카누 싱글 오리진 브라질 세하도'도 선보였다. 열대우림동맹(RA) 인증 원두를 사용한 이 제품은 아몬드의 고소함과 초콜릿의 부드러움, 은은한 꿀 향의 여운이 조화를 이룬다. 겨울 한정판으로 출시된 돌체구스토 호환 캡슐 '카누 윈터스노우'는 밀크 초콜릿과 견과류 풍미로 계절감을 살렸다.


캡슐뿐 아니라 머신 선택 폭도 넓혔다. 미니멀한 디자인으로 인기를 얻고 있는 '카누 바리스타 페블' 머신에는 '모카'와 '라벤더' 컬러가 추가돼 취향에 따른 선택이 가능해졌다.


'카누 바리스타'는 동서식품의 50여 년 커피 제조 노하우를 바탕으로 2023년 출시된 캡슐커피 브랜드다. 국내 소비자들이 아메리카노를 선호한다는 점에 착안해 기존 에스프레소 캡슐보다 많은 9.5g의 원두를 담아 풍부한 맛과 향을 구현했다. 현재 라이트·미디엄·다크 로스트를 비롯해 디카페인과 싱글 오리진 등 총 16종의 전용 캡슐을 운영하고 있다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기