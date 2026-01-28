롯데마트, 밥상 물가 안정 기획전…제주산 상생무 990원

29일부터 내달 4일까지 할인 행사

수산대전 할인, 명절 상차림 사전예약 등 진행

롯데마트는 29일부터 다음 달 4일까지 '밥상 물가 안정 기획전'을 진행한다고 28일 밝혔다.

우선 행사 초반 나흘 간 제주산 '상생 무(개/국산)'를 990원 초특가에 판매한다. 기후 영향으로 작황 부진을 겪고 있는 제주 농가를 지원하고, 소비자의 장바구니 부담을 낮추기 위한 상생 취지의 기획이다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 고객이 제주산 상생 무를 둘러보고 있다. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

무는 가을 장마 이후 생육 저하가 이어지며 겨울 작황 전반에 영향을 받고 있다. 특히 겨울 무 핵심 산지인 제주를 중심으로 최근 잦은 강우가 겹치며, 가늘고 작은 크기의 물량이 늘어나고 전체적으로 품위가 하락하는 흐름이 나타나고 있다.

이에 롯데마트는 크기가 작거나 미세한 상처가 있는 제주 무 120t을 롯데슈퍼와 공동 매입해 일반 상품 대비 약 50% 저렴한 가격에 판매한다.

겨울 무 외에도 다양한 제철 농산물을 합리적인 가격에 선보인다. '상생 제주 한라봉/천혜향(각 1.5㎏/봉/국산)'을 각각 9990원과 1만1990원에 판매하고 '딸기 전 품목(상품별 규격 상이/국산)'은 2팩 이상 구매 시 팩당 2000원 할인해 제공한다. 겨울철 대표 간식 '밤고구마(100g/국산)'는 329원에, '제주 당근(1.5㎏/박스/국산)'은 30일부터 다음 달 1일까지 4990원에 구매할 수 있다.

수산 코너에서는 해양수산부와 협업한 수산대전 행사를 진행한다. '손질 민물장어 자포니카(100g/냉장/국산)'는 수산대전 혜택에 행사 카드 할인을 더해 3377원에, '완도 활전복(중/10마리/냉장/국산)'은 1만2160원에 판매하고 '손질 오징어(3마리/팩/냉장/원양산)'는 20% 할인한 8792원에 구매할 수 있다. 더불어 정부 비축 물량을 활용한 '물가안정 갈치 대(大/마리/해동/국산)'를 시세 대비 20% 저렴한 4050원에 제공하고, '광어·연어·홍새우 모둠회(상품별 규격 상이)'는 엘포인트 회원에게 30% 할인해 2만 4990원에 내놓는다.

인기 육류는 국내산부터 수입산까지 폭 넓게 할인한다. 대표적으로 최상급 한우 '마블나인 등심(1++(9)등급/각 100g/냉장/국내산)'을 1만 4980원에 선보이고, '1등급 선별 브랜드 돼지고기 앞다리/뒷다리(각 100g/냉장/국내산)'는 각각 1990원과 1290원에 판매한다. 엘포인트 회원을 대상으로 '수입 냉장 찜갈비(각 100g/냉장/수입산)'는 30% 할인이 적용되며, '수입산 LA갈비(1㎏/냉동/수입산)'는 1만원 할인 혜택을 제공한다.

한편, 롯데마트는 설을 앞두고 '명절 상차림 온라인 사전예약'도 최초로 운영한다. 오는 31일부터 다음 달 5일까지 온라인 채널 '롯데마트 제타(ZETTA)'에서 명절 먹거리 5종을 최대 3000원 할인된 가격에 예약 구매할 수 있다. 대표 상품으로 오미산적·동태전 등 인기 전 4종을 한데 모은 '모둠전 플래터(팩)'를 1만 2990원에 판매하며, 제수용 삼색 나물로 구성된 '나물 세트(팩)'는 6990원에 제공한다.

홍윤희 롯데마트·슈퍼 채소팀 MD(상품기획자)는 "국내 대표 그로서리 유통 채널로서 농가와 소비자를 모두 고려한 상생 상품 운영을 지속 확대하고 있다"며 "앞으로도 산지와의 협력을 통해 고객 부담을 낮출 수 있는 신선 먹거리를 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>