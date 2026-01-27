트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝

코스피·코스닥 동반 상승세

통신·전기전자·증권 강세…SK하이닉스 9%↑

도널드 트럼프 미국 대통령 발 관세 리스크 재확대에도 실적 기대감이 우위를 점하며, 27일 코스피와 코스닥 모두 역대 최고치로 마감했다.

27일 코스피지수는 전 거래일 대비 135.26포인트(2.73%) 오른 5084.85에 마감했다. 이날 지수는 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 출발해 장 초반 4890.72까지 밀렸지만, 이후 낙폭을 빠르게 만회한 뒤 강세장으로 전환했다. 외국인이 8497억원, 기관이 2374억원어치를 각각 순매수했다. 개인은 홀로 1조198억원어치를 순매도했다.

27일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 관계자들이 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

업종별로는 통신(7.52%), 전기전자(4.90%), 증권(4.43%), 의료정밀기기(3.33%) 등이 강세였다. 반면 운송장비부품(-1.08%), 제약(-0.80%), 오락문화(-0.78%) 등은 내림세를 보였다.

시가총액 상위 종목 중에선 '80만닉스'에 등극한 대형 반도체주 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 64,000 등락률 +8.70% 거래량 5,540,032 전일가 736,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 과도한 조정에서 저점매수 기회를? 낙폭과대 바이오 업종에 쏠린 눈'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 전 종목 시세 보기 close (8.70%)의 상승세가 두드러졌다. 이밖에 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 473,000 전일대비 32,000 등락률 +7.26% 거래량 581,298 전일가 441,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close (7.26%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 7,500 등락률 +5.54% 거래량 1,159,367 전일가 135,500 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파KB금융, 'KB 인베스터 인사이트 2026' 누적 조회수 100만뷰 돌파국민은행, 'KB Star 지수연동예금 26-1호' 출시 전 종목 시세 보기 close (5.54%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 7,400 등락률 +4.87% 거래량 28,800,154 전일가 152,100 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 과도한 조정에서 저점매수 기회를? 낙폭과대 바이오 업종에 쏠린 눈'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 전 종목 시세 보기 close (4.87%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 3,700 등락률 +4.49% 거래량 1,650,498 전일가 82,400 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (4.49%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 9,000 등락률 +3.30% 거래량 4,948,006 전일가 272,500 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 과도한 조정에서 저점매수 기회를? 낙폭과대 바이오 업종에 쏠린 눈'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파[독자성 함정 빠진 국가대표 AI]"참고는 가능"…타협안 내놓은 정부① 전 종목 시세 보기 close (3.30%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 113,800 전일대비 2,900 등락률 +2.61% 거래량 3,890,929 전일가 110,900 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (2.61%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 93,600 전일대비 1,800 등락률 +1.96% 거래량 6,838,698 전일가 91,800 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (1.96%), 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,831,000 전일대비 24,000 등락률 +1.33% 거래량 69,021 전일가 1,807,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 [특징주]고려아연, 美 제련소 건설·희토류 협력 기대감에 주가 급등[단독]고려아연, 온산에 200㎿ 발전소 추가 건설…'트로이카 드라이브' 가속[단독]고려아연, 11조 美 제련소 ‘사령탑’ 세웠다…박기원·이승호 부사장 전진 배치 전 종목 시세 보기 close (1.33%) 등이 상승했다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 588,000 전일대비 17,000 등락률 -2.81% 거래량 449,651 전일가 605,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (-2.81%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,230,000 전일대비 32,000 등락률 -2.54% 거래량 153,250 전일가 1,262,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (-2.54%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 408,500 전일대비 7,500 등락률 -1.80% 거래량 330,244 전일가 416,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.80%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 633,332 전일가 215,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파트럼프發 '25% 관세' 홍두깨…K-바이오, 공장 인수로 '관세 자유'美 관세 이슈에 셀트리온 "현지 생산·2년치 재고…리스크 탈피" 전 종목 시세 보기 close (-1.63%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 460,000 전일대비 5,500 등락률 -1.18% 거래량 527,885 전일가 465,500 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대모비스, 아틀라스 관련 영업이익 급증 기대"종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하네...4배 투자금을 연 4%대 금리로반도체·자동차 다음은 배터리?… 순환매 장이 이끄는 오천피 전 종목 시세 보기 close (-1.18%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 1,700 등락률 -1.10% 거래량 1,856,834 전일가 155,200 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파[특징주]현대차·기아, 트럼프 관세 25% 원상복귀 발언에 약세닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라 전 종목 시세 보기 close (-1.10%) 등은 내렸다.

당초 투자자들은 트럼프 대통령 발 관세 리스크에 촉각을 곤두세웠다. 트럼프 대통령은 26일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "한국 국회는 미국과의 협정을 이행하지 않고 있다"며 "한국 국회가 자신들의 권한인 역사적인 무역협정을 입법화하지 않았으므로 한국에 대한 자동차, 목재, 의약품 및 다른 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다"고 밝혔다.

임정은 KB증권 연구원은 "트럼프 대통령 발언 이후 장중 자동차 업종 매도세가 나타났지만, '트럼프 타코'(TACO·트럼프는 언제나 꽁무니를 뺀다) 전망과 로봇 관련주 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 재평가 인식에 낙폭을 축소했다"고 말했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59에 마감해 이틀째 '천스닥'을 유지했다. 기관이 1조6518억원어치를 순매수하며 상승장을 이끌었다. 반면 개인은 1조4598억원어치, 외국인은 1109억원어치를 각각 팔아치웠다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 83,300 전일대비 8,000 등락률 +10.62% 거래량 2,020,852 전일가 75,300 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파[특징주]리노공업, 온디바이스 AI 확대 기대감에 6% 상승닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라 전 종목 시세 보기 close (10.62%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 91,400 전일대비 6,200 등락률 +7.28% 거래량 1,277,804 전일가 85,200 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (7.28%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 416,500 전일대비 25,000 등락률 +6.39% 거래량 541,837 전일가 391,500 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close (6.39%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 138,400 전일대비 8,200 등락률 +6.30% 거래량 11,468,680 전일가 130,200 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파종목 잘 골라도 투자금이 부족하면 한계가...4배 투자금을 연 4%대 금리로닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라 전 종목 시세 보기 close (6.30%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 66,300 전일대비 3,200 등락률 +5.07% 거래량 2,226,194 전일가 63,100 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (5.07%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 98,300 전일대비 4,400 등락률 +4.69% 거래량 1,061,996 전일가 93,900 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파[특징주]코오롱티슈진 주가 6%대 ↑…"치료제 가치 재평가"코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close (4.69%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 192,900 전일대비 7,300 등락률 +3.93% 거래량 851,791 전일가 185,600 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (3.93%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 334,500 전일대비 11,500 등락률 +3.56% 거래량 217,807 전일가 323,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (3.56%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 290,000 전일대비 9,500 등락률 +3.39% 거래량 918,840 전일가 280,500 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (3.39%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 213,500 전일대비 4,500 등락률 +2.15% 거래량 1,805,235 전일가 209,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 같은 기회를 크게 살리는 비결? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (2.15%) 등이 상승했다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 650,000 전일대비 29,000 등락률 -4.27% 거래량 566,453 전일가 679,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (-4.27%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 491,000 전일대비 10,000 등락률 -2.00% 거래량 246,370 전일가 501,000 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파[특징주]파마리서치, 4분기 영업익 93% 급증 전망에↑코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close (-2.00%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 1,000 등락률 -1.54% 거래량 679,132 전일가 64,900 2026.01.27 15:30 기준 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-1.54%) 등은 약세로 마감했다.

임 연구원은 "전날 1000포인트대로 올라선 코스닥은 이날도 패시브 자금 수요에 금융투자 중심 수급이 유입됐다"며 "추가 상승도 가능한 환경이지만, 코스피처럼 펀더멘털(기초체력) 개선이 동반돼야 한다는 우려도 있다. 실적 동력을 보유한 업종 중심으로 접근이 필요하다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>