육군 36사단, 2월 2일부터 6일까지 강원 7개 시·군서 혹한기 전술훈련

훈련 기간 군 병력·차량 이동 주민협조 당부

육군 제36보병사단은 오는 2월 2일부터 6일까지 원주·태백시, 평창·홍천·횡성·정선·영월군 일대에서 혹한기 전술훈련을 실시한다고 27일 밝혔다.

육군 36사단 장병들이 민·관·군·경·소방 통합방위 실제훈련을 실시하고 있다. 육군 36사단 제공

이번 훈련은 4박 5일 동안 동계 전·평시 작전계획 검증과 통합방위태세 완비에 중점을 두고 진행된다.

사단은 훈련 기간 발생할 수 있는 각종 안전사고를 예방하기 위해 주요 지점에 안전통제관을 편성·배치함은 물론, 주민 불편 최소화에도 힘쓸 예정이다.

36사단 관계자는 "이번 훈련을 통해 강원안보지킴이로서 군 본연의 임무에 충실한 가운데 실전적인 훈련에 매진해 나가겠다"며 "훈련지역 일대에서 다수의 군 병력과 차량이 이동함에 따라 지역주민 여러분의 이해와 적극적인 협조를 바란다"고 당부했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



