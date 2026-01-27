본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

육군 36사단, 2월 2일부터 6일까지 강원 7개 시·군서 혹한기 전술훈련

이종구기자

입력2026.01.27 09:51

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

훈련 기간 군 병력·차량 이동 주민협조 당부

육군 제36보병사단은 오는 2월 2일부터 6일까지 원주·태백시, 평창·홍천·횡성·정선·영월군 일대에서 혹한기 전술훈련을 실시한다고 27일 밝혔다.

육군 36사단 장병들이 민·관·군·경·소방 통합방위 실제훈련을 실시하고 있다. 육군 36사단 제공

육군 36사단 장병들이 민·관·군·경·소방 통합방위 실제훈련을 실시하고 있다. 육군 36사단 제공

AD
원본보기 아이콘
육군 36사단 장병들이 민·관·군·경·소방 통합방위 실제훈련을 실시하고 있다. 육군 36사단 제공

육군 36사단 장병들이 민·관·군·경·소방 통합방위 실제훈련을 실시하고 있다. 육군 36사단 제공

원본보기 아이콘

이번 훈련은 4박 5일 동안 동계 전·평시 작전계획 검증과 통합방위태세 완비에 중점을 두고 진행된다.


사단은 훈련 기간 발생할 수 있는 각종 안전사고를 예방하기 위해 주요 지점에 안전통제관을 편성·배치함은 물론, 주민 불편 최소화에도 힘쓸 예정이다.

36사단 관계자는 "이번 훈련을 통해 강원안보지킴이로서 군 본연의 임무에 충실한 가운데 실전적인 훈련에 매진해 나가겠다"며 "훈련지역 일대에서 다수의 군 병력과 차량이 이동함에 따라 지역주민 여러분의 이해와 적극적인 협조를 바란다"고 당부했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

서울시 공무원 국외출장 깐깐해진다

새로운 이슈 보기