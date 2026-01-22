본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

금융산업공익재단, 고금리 다중채무자 대상 이자지원 추진

부애리기자

입력2026.01.22 08:19

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융회복 지원

주완 금융산업공익재단 이사장(왼쪽)과 박준홍 사회적협동조합 우리함께 이사장이 업무협약식에서 사진 촬영을 하고 있다. 금융산업공익재단 제공

주완 금융산업공익재단 이사장(왼쪽)과 박준홍 사회적협동조합 우리함께 이사장이 업무협약식에서 사진 촬영을 하고 있다. 금융산업공익재단 제공

AD
원본보기 아이콘

금융산업공익재단이 사회적협동조합 '우리함께'와 '고금리 다중채무자 이자 지원 및 재무 관리역량 강화사업' 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.


이 사업은 다중채무자를 대상으로 금융 회복 활동 등을 지원한다.

연 15% 이상 고금리 다중채무자 200명이 대상으로 ▲고금리 대출 이자 지원 ▲재무 상담 중심 금융회복 지원 ▲금융교육 제공 등이 운영될 예정이다.


이번 사업은 포용금융 사업의 일환으로 단순한 이자 지원에 그치지 않고 재무 상담·신용관리·대환대출 연계 등을 통해 금융회복 과정을 지원한다.


주완 금융산업공익재단 이사장은 "고금리 다중채무는 단순한 채무 문제를 넘어 금융 접근성의 한계와 소득 여건의 변동성 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는 영역"이라며 "상환 과정을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원해 보다 안정적인 금융 생활로 나아가는 데 도움이 되고자 한다"고 말했다.

한편 금융산업공익재단은 금융노조 10만 조합원과 은행권을 중심으로 한 33개 금융기관이 공동 조성한 기금이다. 사회공헌사업을 수행하고 있는 우리나라 최초의 산업단위 노사 공동 공익재단이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 덕분에 韓 스타트업 투자받아" 박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥도날드 체면 구긴 베트남서 1위…롯데리아 성공 방정식

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

"집에 있다면 당장 버려야"…매일 쓰는 '이것', 2년 지나면 위험한 이유

"계엄 끝난 건 맨몸 맞선 국민 덕분"…선고 중 울컥한 이진관 판사

"갓난아기 머리가 위 아래로 흔들리는데…"…아기 안고 뛴 홍콩 마라톤 참가자 '논란'

이달만 '14% 상승', 반전 노린다꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

'3일간 주가 28% 급락' 알테오젠에 무슨 일이

새로운 이슈 보기