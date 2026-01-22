'성장' 31번 외친 李대통령 "K자형 성장 극복" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①신년 기자회견 "대한민국 성장 지도 다시 그릴 것"

②정부, 상생금융 1조7000억원 공급

③1월 1~20일 수출입 현황(잠정치)…수출액 14.9%↑

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 반등세 마감…트럼프, 다보스서 대유럽 관세 철회

○美, 나토와 그린란드·북극 관련 미래 합의 틀 구축

○군사 옵션도 배제…긴장 완화에 '셀 아메리카' 진정

TOP 3 NEWS

■ '성장' 31번 외친 李대통령 "정부 역량 완전히 재배치, K자형 성장 극복" ○李대통령, 21일 신년 기자회견

○반도체 관세 100% "걱정 안해"

○환율은 1400원대 하락 전망도

■ "수주·수출 성과 中企와 공유"…정부, 상생금융 1조7000억원 공급 ○대·중소기업 상생 성장전략 발표

○모든 기업이 함께 '모두의 성장' 구현

○상생협력 생태계 온라인 플랫폼으로 확장

■ '반도체 호조' 이달 20일까지 수출 14.9%↑…"8개월 연속 수출 증가 전망"(상보) ○관세청, 1월 1~20일 수출입 현황

○반도체, 70.2% 늘어

○산업부 "2년 연속 7000억달러 달성에 역량 집중"

그래픽 뉴스 : 금·은 값은 뛰는데…비트코인은 왜 떨어질까[Why&Next]

○금 4700달러·은 93달러 돌파 사상 최고

○반면 비트코인은 최근 하락세로 9만 달러

○"지정학 리스크 지속땐 '디커플링' 계속"

돈이 되는 法

■ 채용 때 많이 찾는 변호사…로펌 1~3년, 기업은 4~6년차 ○로펌 채용 90%, 즉시 투입 가능한 1~3년 차 선호

○인하우스는 4~6년 차 숙련 변호사 중심

○경력직 쏠림에 신입 채용 비중 15%

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026012115072657790

■ '나 몰라라' 국회…현실이 된 유류분 입법 공백 ○개정 시한 넘겨 재판 지연 불가피

○상속 분쟁 당사자 혼란 가중

○김한규·박지원 의원안 등 계류

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026012115091669510

■ 법원 "한국가스공사, 삼성중공업에 3000억원 지급하라" ○법원, KC-1 설계 결함 책임 인정…삼성중공업 일부승소

○가스공사, 삼성중공업에 2996억 원 배상 판결

○삼성중공업 책임도 일부 인정…손해액의 70%만 배상

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026012115113281412

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 GDP (QoQ) (4분기)

○해외

01:45 유럽 라가르드 중앙은행 총재 연설

08:50 일본 조정무역수지

22:30 미국 GDP (QoQ) (3분기)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 미국 근원 개인소비지출물가 (3분기)

22:30 미국 GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -14℃( ▼ 1 ℃) ｜최고기온 : -5℃( 0 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>