설화수, 영국 온라인 플랫폼 '컬트 뷰티' 입점

아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 영국의 대표적인 온라인 뷰티 플랫폼 '컬트 뷰티(Cult Beauty)'에 공식 입점했다고 20일 밝혔다. 설화수는 전략적 거점인 영국을 발판으로 유럽 시장 공략을 본격화할 계획이다.

설화수 윤조에센스(좌), 설화수 자음생크림(우)

영국은 뷰티 문화와 브랜드 가치에 대한 이해도가 높은 럭셔리 소비자층이 형성된 시장으로, 유럽과 중동을 잇는 전략적 허브다. 설화수는 컬트 뷰티를 첫 파트너로 선정해 현지 고객과의 소통을 강화하고, 유럽 전역으로 이어지는 브랜드 확장 기반을 다질 계획이다.

컬트 뷰티는 "진정으로 가치 있는 제품만을 소개한다"는 큐레이션 철학으로 알려진 온라인 뷰티 플랫폼이다. 브랜드 스토리, 제품력, 지속가능성 등 다각도의 평가 기준을 적용해 브랜드를 선별해 높은 신뢰도를 구축하고 있다.

컬트 뷰티 관계자는 "영국 고객들에게 한국 럭셔리 스킨케어의 힘과 헤리티지를 대표하는 설화수를 소개할 수 있어 기쁘다"며, "더 많은 고객이 설화수가 전하는 '홀리스틱 뷰티(Holistic Beauty)'의 진정한 가치를 경험하길 기대한다"고 전했다.

설화수는 '윤조에센스'와 '자음생크림'을 앞세워 영국 시장에 진출한다. 윤조에센스는 설화수의 독자 성분인 '자음단™'과 500시간 자연 숙성을 거친 인삼 소재 '림파낙스™'를 담아, 노화 징후가 본격화되기 전 단계에서 피부의 근본 흐름을 관리하는 예방 중심의 케어를 제안한다. 자음생크림은 국내 안티에이징 크림 부문에서 10년 연속 판매 1위를 기록한 고기능 안티에이징 크림으로, 희귀 인삼 사포닌을 6000배 농축한 '진세노믹스™'와 인삼 유래 펩타이드를 함유하고 있다.

설화수는 컬트 뷰티 입점을 기점으로 영국 내 오프라인 유통 채널 협업 가능성도 검토하며 브랜드 접점을 확대해 나갈 예정이다. 설화수 관계자는 "영국은 유럽 시장 확장을 위한 전략적 출발점"이라며, "설화수의 영국 론칭은 유럽 및 중동 시장으로 이어지는 글로벌 성장 전략의 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.

한편, 설화수는 2004년 홍콩 진출을 시작으로 미국, 중국, 캐나다, 호주, 인도 등 주요 글로벌 시장으로 활동 영역을 넓혀왔으며, 현재 총 13개 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 럭셔리 뷰티 브랜드로 자리매김하고 있다.





