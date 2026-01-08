美미니애폴리스서 ICE요원 총격에 30대 여성 사망

ICE "정당방위" VS 미니애폴리스 "헛소리"

고강도 이민 단속 비판 시위 확산하나

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE)의 불법 이민자 단속 작전 중 ICE 요원의 총격에 37세 여성이 숨졌다고 7일(현지시간) 미 국토안보부와 미니애폴리스 수사당국이 발표했다.

티나 스미스 상원의원(민주·미네소타)에 따르면 이 여성은 미니애폴리스에 거주하던 르네 니콜 굿으로 미국 시민이다.

7일(현지시간) 미 미네소타주 미니애폴리스 ICE 요원 총격 사건 현장. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장은 기자회견에서 이 여성이 머리에 총격당했으며, 현장에서 응급처치를 실시한 뒤 병원으로 옮겼지만 사망 선고를 받았다고 밝혔다.

국토안보부는 사건 발생 후 성명에서 "ICE 요원이 표적 작전을 수행하던 중 폭도들이 요원들을 막기 시작했고, 이들 과격 폭도 중 한 명이 자신의 차량을 무기화해 요원들을 차로 쳐 살해하려 했다"며 "이에 한 ICE 요원이 자신과 동료의 생명, 공공안전을 우려해 방어 사격을 가했다"고 했다. 또 이 여성의 행위에 대해 "테러 행위"라고 규정했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 사건 영상을 시청했다며 "보기에 참혹한 장면이었다. 비명을 지르는 여성은 명백히 전문 선동가였다"며 "차량을 운전하던 여성은 매우 무질서하게 방해하고 저항하고 있었고, ICE 요원을 폭력적이고 고의적이며 잔인하게 차로 치었다"고 썼다. 이어 "(요원이) 자기방어를 위해 그녀를 쏜 것으로 보인다"며 "첨부된 영상을 보면 그가 살아있다는 게 믿기지 않지만, 그는 지금 병원에서 회복 중"이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 "이 사건은 전체적으로 조사 중이지만, 이런 사건의 이유는 급진 좌파가 매일 우리의 법 집행관과 ICE 요원을 위협하고 폭행하며 표적으로 삼고 있기 때문"이라며 "우리는 우리 법 집행관들을 이 급진 좌파 폭력·증오 운동으로부터 지지하고 보호해야 한다"고 강조했다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 기자회견에서 이 여성이 차량으로 ICE 요원을 차로 치려 했고 ICE 요원은 훈련받은 대로 행동했다며 "우리는 여전히 미니애폴리스 거리에서 위험한 범죄자들을 제거하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

이번 사건이 정당방위라고 주장하는 연방 당국과 달리 미니애폴리스 시장과 경찰은 상반되는 설명을 내놓았다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 제이컵 프레이 미니애폴리스 시장은 이날 회견에서 국토안보부의 설명이 "헛소리"라고 비판했다. 그는 "ICE 요원이 무모하게 무력을 사용해 인명 피해를 냈다"고 주장했다.

오하라 경찰국장은 "해당 여성이 법 집행 요원의 조사 또는 활동의 표적이었다는 어떤 징후도 없다"며 중년의 백인인 해당 여성이 자신의 차량을 이용해 ICE 요원이 나타난 현장의 길을 막았던 것으로 보인다고 밝혔다.

팀 월즈 미네소타 주지사는 또 다른 기자회견에서 "우리는 연방 정부의 추가 지원이 필요하지 않다"며 "책임 규명과 정의 구현을 위해 모든 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.

목격자들이 촬영한 영상에 따르면 ICE 요원들은 도로 한가운데에 옆으로 멈춰 서있는 차량에 다가가 내리라고 명령하며 차 문을 열려고 시도했고, 차량이 요원을 피해 움직이자 바로 앞에 서 있던 요원이 총을 꺼내 차 안으로 발사했다. 이후 이 차량은 도로를 질주하다 근처에 주차된 다른 차들과 전봇대를 들이받은 뒤 멈췄다.

이민 당국이 미네소타주에서 대규모 불법 이민자 단속 작전을 실시한 가운데 이번 사건이 발생했다. 앞서 전날 토드 라이언스 ICE 국장 직무대행은 언론 인터뷰에서 미네소타주에서 ICE 역사상 가장 큰 규모의 단속 작전을 시작하겠다고 예고했다. 미 언론들은 ICE가 미니애폴리스 일대에 요원 약 2000명을 배치할 예정이라고 전했다.

트럼프 대통령도 "수십만명의 소말리아 난민들이 한때 번영했던 미네소타주를 장악했다"며 강도 높은 이민자 단속을 예고했다. NYT에 따르면 미네소타에는 소말리아계 약 8만명이 거주한다. 그러나 대다수는 미국 시민권자나 합법적인 영주권자다.

이에 대해 지난 2024년 대선에서 민주당 부통령 후보로 출마했던 월즈 미네소타 주지사는 "미네소타를 상대로 한 전쟁"이라며 강하게 반발했다.

7일(현지시간) 미니애폴리스에서 ICE 요원의 총격에 여성이 숨진 사건이 발생한 뒤 추모 집회가 열리고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

총격 사망 경위가 구체적으로 확인되지 않은 가운데 연방 당국의 실적지향형 고강도 이민 단속을 비판하는 시위가 확산할 가능성도 제기된다. AP 통신 등에 따르면 이 사건이 큰 파장을 일으키며 사건 현장에 수백명의 시위대가 모여 사망자를 추모하고 있다.

미니애폴리스는 트럼프 행정부 1기 때인 2020년 경찰의 과도한 법 집행으로 목숨을 잃은 흑인 조지 플로이드의 사망 사건이 발생한 곳이다. 당시 이 사건을 계기로 미국 전역에서 경찰의 과잉 진압과 인종차별에 항의하는 '흑인 목숨은 소중하다(Black Lives Matter·BLM)' 시위가 벌어졌다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



