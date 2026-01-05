김정은 "核억제력 고도화…필요성 다단한 국제사변이 설명"

마두로 체포·압송 의식했나

김정은 북한 국무위원장은 4일 극초음속 미사일 발사훈련과 관련 "숨길 것 없이 우리의 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는 데 있다"면서 "그것이 왜 필요한가는 최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해 주고 있다"고 말했다. 미국의 베네수엘라 공습과 니콜라스 마두로 대통령 체포를 의식한 발언으로 풀이된다.

조선중앙통신은 4일 평양시 역포구역에서 북동방향으로 발사된 극초음속 미사일들이 동해상 1000㎞ 계선의 설정 목표들을 타격했다고 5일 보도했다. 올해 들어 처음, 이재명 정부 들어 세 번째로 실시된 이번 탄도미사일 발사엔 김 위원장이 참관했다.

앞서 합동참모본부 역시 북한이 평양 인근에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 수 발을 포착했다고 밝힌 바 있다. 통신은 해당 극초음속 미사일에 대해선 자세한 설명을 내놓지는 않았다. 전문가들은 KN-23 발사체에 극초음속 활공체(HGV) 형상의 탄두를 장착한 극초음속 미사일 '화성-11마'일 가능성을 제기한다.

한편 탄도미사일 도발 배경으로는 이재명 대통령의 방중(訪中), 미국의 마두로 대통령 체포를 의식한 행보라는 관측이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 "베네수엘라와 비교해 전쟁 억제력·핵 능력을 보유하고 있다는 것을 메시지화 하는 의미"라고 평가했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수도 "베네수엘라 공습 직후 발사는 참수 작전과 같은 물리적 압박이 북한에는 통하지 않으며, 만약 시도할 경우 극초음속 미사일로 치명적인 반격을 가할 것임을 예방적으로 보여준 것"이라고 했다. 유제훈 기자





