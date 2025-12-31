본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

내년 전국 오피스텔·상업용건물 기준시가 하락…서울은 '나홀로 상승'

세종=주상돈기자

입력2025.12.31 12:00

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국세청, 2026년 '오피스텔·상업용 건물 기준시가' 고시
오피스텔 1위 강남 '아스티 논현'…1㎡당 1597만원
상업용 건물 최고가 '잠실주공5단지 종합상가' 1㎡당 2812만원

고금리와 경기침체 영향으로 내년 오피스텔과 상업용 건물의 기준시가가 하락했다. 전국적인 하락세에도 서울은 나홀로 상승했다.


국세청은 2026년 '오피스텔 및 상업용 건물 기준시가'와 개별고시되지 않는 일반건물의 '건물 기준시가 계산방법'을 31일 정기 고시했다.

내년 전국 오피스텔·상업용건물 기준시가 하락…서울은 '나홀로 상승'
AD
원본보기 아이콘

기준시가는 오피스텔과 상업용 건물의 상속·증여세 등을 과세할 때 시가를 알 수 없는 경우 활용된다. 종합부동산세·재산세 등 보유세와 건강보험료 등 사회보험료 부과에는 적용되지 않는다.


이번 고시 물량은 총 249만호(오피스텔 133만호·상가 116만호)로 전년 대비 3.5% 증가했다. 기준시가는 오피스텔이 전년 대비 평균 0.63%, 상업용 건물은 전년 대비 평균 0.68% 하락했다.


오피스텔은 고금리와 경기침체 영향으로 전남(-5.75%), 대구(-3.62%), 충남(-3.48%) 등 전국 대부분의 지역이 하락했다. 서울은 아파트 대체효과로 역세권 및 중대형 오피스텔 위주로 올라 1.10% 상승했다. 2025년(1.36%)에 이어 2년 연속 올랐다.

오피스텔의 단위면적(1㎡)당 기준시가는 2년 연속 강남구의 '아스티(ASTY) 논현'이 1596만7000원으로 가장 높았다. 이어 강남구의 '논현동 상지카일룸 엠(M)' 1476만6000원, '더 포엠(THE POEM)' 1445만7000원, '더 리버스 청담' 1311만1000원 등의 순이다.


상업용 건물 기준시가도 공급 과다와 상권침체로 인한 공실률 증가로 세종(-4.14%), 울산(-2.97%) 등이 하락했다. 서울(0.30%)은 강남 오피스 수요 증가, 재개발·재건축 기대감, 외국인 관광객 증가 등으로 2년 연속 상승했다.


상업용 건물의 단위면적(1㎡)당 기준시가는 2년째 송파구의 '잠실주공5단지 종합상가'가 2811만9000원으로 가장 높았다. 2024년 최고가였던 종로구의 '동대문종합상가 디동'은 2187만6000원으로 기준시가가 두 번째로 높았다.


기준시가에 이의가 있는 소유자나 이해관계자는 재산정을 신청할 수 있다. 재산정 신청은 내년 1월2일부터 2월2일까지 가능하다. 국세청은 접수된 물건에 대해 재조사해 그 결과를 2026년 2월27일까지 통지할 예정이다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

신기록 행진 '금속 전성시대'내년에도 반짝반짝 빛날까

'악성' 미분양 3만가구 육박…13년만 최대치

새로운 이슈 보기