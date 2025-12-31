본문 바로가기
포천시, 하수도정비 중점관리지역 선정…도시침수예방사업 속도

이종구기자

입력2025.12.31 10:15

경기 포천시가 환경부 주관 '2025년 하수도정비 중점관리지역'에 신읍·어룡지구가 최종 지정되는 쾌거를 이뤘다.

포천시가 환경부 주관 '2025년 하수도정비 중점관리지역'에 신읍·어룡지구가 최종 지정됐다. 포천시 제공

최근 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 도심지역의 불투수 면적 증가로 강우 유출량이 급증함에 따라 신읍·어룡지구의 도심지 침수로 인한 인명 및 재산 피해 예방, 시민 안전 확보 등의 필요성이 지속적으로 제기됐다.


이에 포천시는 12월 환경부에 하수도정비 중점관리지역 지정을 신청했으며, 환경공단 현장 실사 및 선정위원회 심사를 거쳐 신읍·어룡지구가 이번 공모사업 대상지로 최종 선정됐다. 사업 대상지는 저지대 특성상 집중호우 시 상습적인 침수 피해가 발생하던 곳이다.

시는 이번 지정을 통해 확보한 국비 150억 원을 포함, 총사업비 250억 원을 투입하여 하수관로 개량 및 빗물펌프장 증설 등 통수능력을 강화해 대대적인 도시 침수 예방 사업을 추진한다는 계획이다. 또한, 유역 분리를 통한 배수의 흐름을 원활히 해 강우로 인한 시민의 안전 및 재산 피해를 사전에 예방할 방침이다.


포천시 관계자는 "하수관로 정비사업은 집중호우로 인한 침수피해를 예방하고 시민 안전을 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "집중 호우시 도시 침수 피해가 해소될 수 있도록 적극 추진하겠다"고 말했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
