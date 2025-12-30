본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리

이민우기자

입력2025.12.30 16:19

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

外人·기관 양매도에도 버텨

올해 마지막 거래일에 코스피가 외국인과 기관의 양매도에도 4200대를 지키며 마감했다.


30일 코스피가 전날 대비 0.15% 오른 4214.17로 거래를 마쳤다. 4100대로 약보합 출발했지만 낙폭을 축소하면서 4200대를 회복한 채 장을 마쳤다.

외국인과 기관투자자들은 5047억원, 4325억원을 각각 순매도했다. 개인만 9181억원을 순매수했다.


거의 모든 업종이 내렸다. 금속(-2.70%), 기계·장비(-1.67%), 증권(-1.66%) 등의 낙폭이 특히 두드러졌다. 그 밖에 음식료·담배(-0.95%), 유통(-0.89%), 섬유·의류(-0.73%), 일반서비스(-0.72%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 반면 오락·문화(2.47%), 부동산(0.66%), 의료·정밀기기(0.59%), 건설(0.53%), 등은 올랐다.


시가총액 상위 10위 업종에서는 SK하이닉스 (1.5%), SK스퀘어 (6.2%), 현대차 (1.0%), 삼성전자 (0.5%) 등이 상승했다. 반면 LG에너지솔루션 (-3.1%), HD현대중공업 (-2.2%), 두산에너빌리티 (-1.3%), 한화에어로스페이스 (-0.8%), KB금융 (-0.6%), 삼성바이오로직스 (-0.5%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 전날 대비 0.76% 내린 925.47로 거래를 마쳤다. 928선으로 약보합 출발 이후 낙폭을 키웠다.


역시 외국인과 기관이 각각 3363억원, 1918억원을 순매도했다. 개인은 5656억원을 순매수했다.


하락한 업종이 다수였다. 금융(-4.02%), 금속(-1.79%), 전기·전자(-1.76%), 종이·목재(-1.67%), 일반서비스(-1.66%), 운송장비·부품(-1.08%) 등 1% 이상 떨어진 업종도 다수였다. 오락·문화(2.80%), 유통(0.93%), 의료·정밀기기(1.01%) 등은 올랐다.


시총 상위 10위 종목 대부분 내렸다. 에코프로 (-6.1%), 에코프로비엠 (-6.3%), 알테오젠 (-1.1%), 레인보우로보틱스 (-1.1%), 리노공업 (-0.9%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. HLB (3.7%)와 펩트론 (0.9%)은 내렸다.

코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리
AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제 한동훈에 책임…드루킹 사건보다 심각"

새로운 이슈 보기