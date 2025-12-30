코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리

外人·기관 양매도에도 버텨

올해 마지막 거래일에 코스피가 외국인과 기관의 양매도에도 4200대를 지키며 마감했다.

30일 코스피가 전날 대비 0.15% 오른 4214.17로 거래를 마쳤다. 4100대로 약보합 출발했지만 낙폭을 축소하면서 4200대를 회복한 채 장을 마쳤다.

외국인과 기관투자자들은 5047억원, 4325억원을 각각 순매도했다. 개인만 9181억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 내렸다. 금속(-2.70%), 기계·장비(-1.67%), 증권(-1.66%) 등의 낙폭이 특히 두드러졌다. 그 밖에 음식료·담배(-0.95%), 유통(-0.89%), 섬유·의류(-0.73%), 일반서비스(-0.72%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 반면 오락·문화(2.47%), 부동산(0.66%), 의료·정밀기기(0.59%), 건설(0.53%), 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 업종에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 651,000 전일대비 11,000 등락률 +1.72% 거래량 3,618,367 전일가 640,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 연말 배당 시즌 앞두고 ‘깜짝 배당’ 기대 커진다…실적 대비 저평가 구간 주목연초 주가 흐름에 쏠리는 시선…‘1월 효과’ 다시 주목받는 이유장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (1.5%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 368,000 전일대비 22,000 등락률 +6.36% 거래량 557,353 전일가 346,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 최재원 SK수석부회장, SK스퀘어 이동…AI·반도체 '글로벌 밸류업' 속도'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (6.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 3,000 등락률 +1.02% 거래량 625,214 전일가 293,500 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 같은 종목 샀어도 수익이 다르네...투자금이 좀 더 넉넉했다면"현대차 그랜저, 올해 '중고차금융' 1위"장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (1.0%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 119,900 전일대비 400 등락률 +0.33% 거래량 18,866,014 전일가 119,500 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 연말 배당 시즌 앞두고 ‘깜짝 배당’ 기대 커진다…실적 대비 저평가 구간 주목삼성전자, 3일째 상승…12만원 안착 시도[특징주]연초 주가 흐름에 쏠리는 시선…‘1월 효과’ 다시 주목받는 이유 전 종목 시세 보기 close (0.5%) 등이 상승했다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 368,500 전일대비 11,500 등락률 -3.03% 거래량 344,347 전일가 380,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 509,000 전일대비 14,000 등락률 -2.68% 거래량 141,632 전일가 523,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (-2.2%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,300 전일대비 1,200 등락률 -1.57% 거래량 2,834,603 전일가 76,500 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 연말 배당 시즌 앞두고 ‘깜짝 배당’ 기대 커진다…실적 대비 저평가 구간 주목연초 주가 흐름에 쏠리는 시선…‘1월 효과’ 다시 주목받는 이유'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.3%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 941,000 전일대비 8,000 등락률 -0.84% 거래량 187,387 전일가 949,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 LIG넥스원, 한화에어로스페이스와 1132억 규모 공급 계약종목 선택은 좋았는데 투자금이 부족했다면? 연 4%대 금리로 4배까지장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-0.8%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,700 전일대비 900 등락률 -0.72% 거래량 405,215 전일가 125,600 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,695,000 전일대비 11,000 등락률 -0.64% 거래량 26,967 전일가 1,706,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 존림 삼성바이오로직스 대표 3연임 성공…내년 3월 새 임기 시작'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 전날 대비 0.76% 내린 925.47로 거래를 마쳤다. 928선으로 약보합 출발 이후 낙폭을 키웠다.

역시 외국인과 기관이 각각 3363억원, 1918억원을 순매도했다. 개인은 5656억원을 순매수했다.

하락한 업종이 다수였다. 금융(-4.02%), 금속(-1.79%), 전기·전자(-1.76%), 종이·목재(-1.67%), 일반서비스(-1.66%), 운송장비·부품(-1.08%) 등 1% 이상 떨어진 업종도 다수였다. 오락·문화(2.80%), 유통(0.93%), 의료·정밀기기(1.01%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 대부분 내렸다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 90,800 전일대비 6,100 등락률 -6.30% 거래량 2,825,907 전일가 96,900 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (-6.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 146,600 전일대비 9,700 등락률 -6.21% 거래량 560,716 전일가 156,300 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-6.3%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 449,500 전일대비 5,500 등락률 -1.21% 거래량 318,179 전일가 455,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 연말 배당 시즌 앞두고 ‘깜짝 배당’ 기대 커진다…실적 대비 저평가 구간 주목'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.1%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 470,500 전일대비 5,000 등락률 -1.05% 거래량 139,105 전일가 475,500 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지코스닥에 몰린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 전 종목 시세 보기 close (-1.1%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 60,300 전일대비 600 등락률 -0.99% 거래량 311,847 전일가 60,900 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.9%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,800 전일대비 1,750 등락률 +3.57% 거래량 1,676,330 전일가 49,050 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (3.7%)와 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 254,000 전일대비 1,000 등락률 +0.40% 거래량 231,111 전일가 253,000 2025.12.30 15:30 기준 관련기사 장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (0.9%)은 내렸다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



