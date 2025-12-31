11월 소비 3.3% '뚝'…21개월 만에 최대폭 감소 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①11월 소매판매 급락, 생산·투자는 소폭 반등

②기업 체감경기, 작년 7월 이후 최고

③경기침체에 기업 채용감소…대졸생 취업률↓

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…사흘 연속 동반 하락

○AI 거품 우려 속 촉매제 부재

○FOMC 의사록, 12월 금리 인하 놓고 이견 확인

Top3 NEWS

■ "명절특수 끝났나" 소비 3.3%↓… 21개월 만에 최대폭 감소(종합) ○2025년 11월 산업활동동향

○"추석 등 10월 대비 기저효과"

○전산업생산 0.9%, 설비투자 1.5% 증가

■ 기업 체감경기, 작년 7월 이후 최고…"美 설비투자 업종 개선" ○한은, 12월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)

○비제조업 연말 효과+제조업 美 설비투자 업종 개선

○여전히 기준값 100 밑돌아…상황 낙관은 일러

■ 평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다 ○대학 졸업생 취업률 69.5%

○2020년 이후 처음 하락 전환

○계열별로 '의약계열' 취업률 가장 높아…79.4%

그래픽 뉴스 : 2025년 IPO 규모 4조5000억 돌파…시장 회복세 뚜렷

○상장 기업 77개사…공모규모 전년比 15%↑

○확약 제도로 기업별 옥석가리기 심화

○"2026년 양극화 더 뚜렷해질 것" 전망 나와

the Chart : K-푸드·뷰티 '쌍끌이'…한국 수출 新성장축 부상

○식품 ·화장품 수출액 역대 최대

○미국 최대 시장, 유럽·중동도 성장률↑

○라면, 韓 식품 수출 대표하는 품목으로 자리잡아

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 소비자물가지수 (YoY) (12월)

○해외

06:30 미국석유협회 주간 원유 재고

10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (12월)

10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (12월)

10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -8℃( ▼ 5 ℃ ) ｜최고기온 : -3℃( ▼ 5℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>