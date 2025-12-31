본문 바로가기
11월 소비 3.3% '뚝'…21개월 만에 최대폭 감소 [3분 브리프]

입력2025.12.31 07:29

00분 41초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①11월 소매판매 급락, 생산·투자는 소폭 반등
②기업 체감경기, 작년 7월 이후 최고
③경기침체에 기업 채용감소…대졸생 취업률↓

MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…사흘 연속 동반 하락

○AI 거품 우려 속 촉매제 부재

○FOMC 의사록, 12월 금리 인하 놓고 이견 확인

Top3 NEWS
■ "명절특수 끝났나" 소비 3.3%↓… 21개월 만에 최대폭 감소(종합)
○2025년 11월 산업활동동향
○"추석 등 10월 대비 기저효과"
○전산업생산 0.9%, 설비투자 1.5% 증가
■ 기업 체감경기, 작년 7월 이후 최고…"美 설비투자 업종 개선"
○한은, 12월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
○비제조업 연말 효과+제조업 美 설비투자 업종 개선
○여전히 기준값 100 밑돌아…상황 낙관은 일러
■ 평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다
○대학 졸업생 취업률 69.5%
○2020년 이후 처음 하락 전환
○계열별로 '의약계열' 취업률 가장 높아…79.4%
그래픽 뉴스 : 2025년 IPO 규모 4조5000억 돌파…시장 회복세 뚜렷
11월 소비 3.3% '뚝'…21개월 만에 최대폭 감소 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○상장 기업 77개사…공모규모 전년比 15%↑
○확약 제도로 기업별 옥석가리기 심화
○"2026년 양극화 더 뚜렷해질 것" 전망 나와

the Chart : K-푸드·뷰티 '쌍끌이'…한국 수출 新성장축 부상
11월 소비 3.3% '뚝'…21개월 만에 최대폭 감소 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○식품 ·화장품 수출액 역대 최대
○미국 최대 시장, 유럽·중동도 성장률↑
○라면, 韓 식품 수출 대표하는 품목으로 자리잡아

오늘 핵심 일정

국내

08:00 소비자물가지수 (YoY) (12월)


해외

06:30 미국석유협회 주간 원유 재고

10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (12월)

10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (12월)

10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -8℃(5) ｜최고기온 : -3℃(5℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
11월 소비 3.3% '뚝'…21개월 만에 최대폭 감소 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

