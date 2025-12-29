본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[인사]동원그룹

한예주기자

입력2025.12.29 08:52

시계아이콘00분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆동원건설산업

<사장 승진>

▲대표이사 조성진

<상무이사 승진>

▲기술견적실장 김오형 ▲경영지원실장 김정삼


◆동원팜스

<사장 승진>

▲대표이사 노경탁

<상무보 신규선임>

▲경영지원실장 김태현

◆동원산업

<부사장 승진>

▲지주부문 대표이사 김세훈

<전무이사 승진>

▲지주부문 DT본부장 박종성 ▲경영지원실장 이준석

<상무보 신규선임>

▲기술부문 미래사업전략실장 김형


◆동원홈푸드

<부사장 승진>

▲축육부문 대표이사 이영상

<상무이사 승진>

▲식재·FS부문 급식식재사업부 유영주

<상무보 신규선임>

▲식재·FS부문 삼조쎌텍사업부장 황성욱


◆동원시스템즈

<상무이사 승진>

▲소재사업부문 해외사업부장 황호준

<상무보 신규선임>

▲패키징사업부문 패키징2사업부장 이세훈 ▲조직소통실 이종문

◆동원로엑스

<상무이사 승진>

▲영업본부장 성희수

[상무보 신규선임>

▲TPL사업부장 황준구


◆동원F&B

<상무보 신규선임>

▲유가공음료생산사업부장 노광원


◆스타키스트(StarKist)

<상무보 신규선임>

▲Consumer Marketing&Innovation실장 Michael R. MERRITT ▲Financial Services실장 John FIELDS





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

WP "中, 핵탄두 생산시설 확장…전면적 군비경쟁 준비"

새로운 이슈 보기