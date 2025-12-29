◆동원건설산업
<사장 승진>
▲대표이사 조성진
<상무이사 승진>
▲기술견적실장 김오형 ▲경영지원실장 김정삼
◆동원팜스
<사장 승진>
▲대표이사 노경탁
<상무보 신규선임>
▲경영지원실장 김태현
◆동원산업
<부사장 승진>
▲지주부문 대표이사 김세훈
<전무이사 승진>
▲지주부문 DT본부장 박종성 ▲경영지원실장 이준석
<상무보 신규선임>
▲기술부문 미래사업전략실장 김형
◆동원홈푸드
<부사장 승진>
▲축육부문 대표이사 이영상
<상무이사 승진>
▲식재·FS부문 급식식재사업부 유영주
<상무보 신규선임>
▲식재·FS부문 삼조쎌텍사업부장 황성욱
◆동원시스템즈
<상무이사 승진>
▲소재사업부문 해외사업부장 황호준
<상무보 신규선임>
▲패키징사업부문 패키징2사업부장 이세훈 ▲조직소통실 이종문
◆동원로엑스
<상무이사 승진>
▲영업본부장 성희수
[상무보 신규선임>
▲TPL사업부장 황준구
◆동원F&B
<상무보 신규선임>
▲유가공음료생산사업부장 노광원
◆스타키스트(StarKist)
<상무보 신규선임>
▲Consumer Marketing&Innovation실장 Michael R. MERRITT ▲Financial Services실장 John FIELDS
