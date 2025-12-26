진도군, 2025 해넘이·2026 해맞이 행사 개최

세방낙조 등 명소 6곳서 연말연시 특별한 순간 선사

진도군이 마지막 해와 떠오르는 새해를 한눈에 볼 수 있는 지역 대표 관광지 6곳을 선정하고 행사를 진행한다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군은 2025년의 마지막 해를 보내고 2026년 새해를 맞아 지역 대표 관광지 6곳에서 '2025 해넘이, 2026 해맞이 행사'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지산면 세방낙조에서 해넘이 행사를, 진도읍 철마산과 군내면 진도타워, 고군면 가계해수욕장, 의신면 첨찰산, 조도면 하조도 등대에서 해맞이 행사를 각각 진행한다.

해넘이 행사가 열리는 지산면 세방낙조는 기상청이 선정한 한반도 최남단 제일의 낙조 전망지로, 다도해의 수많은 섬 사이로 붉게 물드는 장엄한 일몰을 감상할 수 있는 전국적인 명소다.

또한 문화체육관광부가 선정한 한반도 최서남단 최고의 전망 좋은 곳이자 국토교통부가 선정한 한국의 아름다운 길 100선에 포함돼 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

세방낙조 해넘이 행사는 오는 31일 오후 4시부터 송년 음악회와 민속 공연, 소망 솟대 설치, 일몰 사진 전시 등 다양한 프로그램과 함께 진행돼 방문객들이 한 해를 뜻깊게 마무리할 수 있도록 마련됐다.

이어 2026년 새해를 여는 해맞이 행사는 1월 1일 오전 6시 30분부터 5개 읍·면 사회 봉사단체 주관으로 철마산, 진도타워, 가계해수욕장, 첨찰산, 하조도 등대에서 동시에 열린다.

해맞이 행사 현장에서는 기원제와 떡국 나눔, 민속공연, 달집태우기 등 새해의 안녕과 희망을 기원하는 프로그램이 진행될 예정이다.

군 관계자는 "한 해의 끝과 새해의 시작을 가장 아름답게 만날 수 있는 곳이 바로 보배섬 진도"라며 "붉게 물드는 세방낙조의 해넘이와 힘차게 떠오르는 해맞이를 통해 군민과 관광객 모두가 지난 한 해를 따뜻하게 마무리하고 2026년을 희망과 설렘으로 시작하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>