업비트, 청소연구소와 '청소비 지원' 이벤트 진행

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 연말연시를 맞아 홈클리닝 플랫폼 청소연구소와 함께 '청소비 지원' 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 연말연시를 맞아 한 해를 정리하고, 보다 가볍고 쾌적한 환경에서 새로운 출발을 준비할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

이벤트는 내년 1월30일까지 진행된다. 이벤트 기간 동안 업비트에 신규 가입하고 고객확인을 완료한 회원은 청소연구소 이용 이력에 따라 가사청소 서비스 이용 시 최대 5만원 상당의 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 청소연구소 가사청소를 처음 이용하는 고객에게는 5만원, 기존 이용 고객에게는 3만원 할인 쿠폰이 각각 제공된다.

기존 업비트 회원을 위한 혜택도 마련됐다. 업비트 회원이라면 누구나 청소연구소 이사청소 서비스 이용 시 10% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 이를 통해 이사나 입주를 앞둔 고객들도 전문 청소 서비스를 보다 합리적인 비용으로 이용할 수 있다. 이벤트 참여 방법과 상세 조건은 업비트 앱 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

업비트 관계자는 "연말연시는 한 해를 정리하고 새로운 출발을 준비하는 시기인 만큼, 고객들의 일상에 실질적인 도움이 되는 혜택을 제공하고자 이번 협업을 기획했다"며 "앞으로도 다양한 생활 밀착형 제휴를 통해 고객 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



