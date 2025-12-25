본문 바로가기
사회
경기도, 기존주택 전세임대 3천호 공급

이영규기자

입력2025.12.25 15:25

경기도가 저소득층의 주거 안정과 주거비 절감을 위해 '기존주택 전세임대' 입주자를 모집한다.


기존주택 전세임대는 입주 대상자가 직접 국민주택규모(85㎡) 이하 단독, 다가구, 다세대 등 기존주택을 찾으면 경기주택도시공사(GH)가 직접 임차해 입주 대상자에게 재임대하는 방식의 공공임대주택이다.

GH는 도내 31개 시군 전역을 대상으로 3000호를 공급한다.


경기도청

경기도청

신청 대상은 도내 무주택 세대 구성원으로 ▲생계·의료 수급자 ▲보호대상 한부모가족 ▲주거지원시급가구 ▲저소득 장애인 ▲만 65세 이상 고령자(수급자 또는 차상위계층) 등이다.


입주 신청은 내년 1월12일부터 23일까지며, 신청은 거주지 관할 행정복지센터를 방문해 하면 된다. 입주자 선정 결과는 내년 4월 중 확정된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "기존주택 전세임대 지원사업은 주거취약계층이 익숙한 지역에서 주거비 부담을 덜고 장기간 안정적으로 거주할 수 있도록 돕는 사업"이라며 "경기도는 앞으로도 서민 주거안정을 위한 공공임대주택 공급을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

