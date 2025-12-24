본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

한국식품산업협회, 상근부회장 후보자 공개모집

임혜선기자

입력2025.12.24 16:38

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

접수 기한은 1월 9일 오전 11시까지

한국식품산업협회 임원추천위원회(임추위)는 다음 달 9일 오전 11시까지 상근부회장 후보자 공개모집을 실시한다고 24일 밝혔다.


상근부회장 자격요건은 ▲협회 상근부회장으로서 리더십과 비전제시 ▲조직관리 경험 및 능력 소유 ▲청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식 및 덕망을 지닌 인사 ▲기타 직무수행에 적합한 능력을 갖춘 전문가 등이다.

한국식품산업협회, 상근부회장 후보자 공개모집
AD
원본보기 아이콘

제출 서류는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 개인정보 제공 동의서, 최종학력증명서, 경력증명서, 자격증 및 기타 증빙자료 등이다.


협회 상근부회장은 임추위의 서류·면접 심사 절차를 거친 최종 후보자가 이사회에 추천되고, 협회 총회 선출을 통해 선임될 예정이다. 임기는 선임한 날로부터 3년(단임제)이다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주토피아 2 굿즈 "정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

트럼프, 나비 넥타이 매고 MC 변신…오랫만에 TV쇼 귀환

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

알리·테무에서 '사면 안 되는' 물건들

김건희특검, '정치자금법 위반' 윤석열·명태균 기소

새로운 이슈 보기