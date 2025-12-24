한국식품산업협회, 상근부회장 후보자 공개모집

접수 기한은 1월 9일 오전 11시까지

한국식품산업협회 임원추천위원회(임추위)는 다음 달 9일 오전 11시까지 상근부회장 후보자 공개모집을 실시한다고 24일 밝혔다.

상근부회장 자격요건은 ▲협회 상근부회장으로서 리더십과 비전제시 ▲조직관리 경험 및 능력 소유 ▲청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식 및 덕망을 지닌 인사 ▲기타 직무수행에 적합한 능력을 갖춘 전문가 등이다.

제출 서류는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 개인정보 제공 동의서, 최종학력증명서, 경력증명서, 자격증 및 기타 증빙자료 등이다.

협회 상근부회장은 임추위의 서류·면접 심사 절차를 거친 최종 후보자가 이사회에 추천되고, 협회 총회 선출을 통해 선임될 예정이다. 임기는 선임한 날로부터 3년(단임제)이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



