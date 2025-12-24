동아제약, 고양이 구강 건강 '벳플 브이트릿 2종' 출시

동아제약의 펫 헬스케어 브랜드 벳플이 반려묘 전용 구강관리 스낵 '벳플 브이트릿(V Treat) 2종'을 출시했다고 24일 밝혔다.

벳플 브이트릿은 양치질이 쉽지 않은 고양이의 특성을 고려해, 매일 즐겁고 맛있게 섭취하면서 구강 관리를 할 수 있도록 설계한 제품이다.

동아제약의 반려묘 구강관리 스낵 ‘벳플 브이트릿 2종’ 제품. 동아제약 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 벳플의 '마인드풀 펫 헬스케어(mindful pet health care)' 철학을 바탕으로, 반려묘의 기호성과 기능성을 동시에 충족시키는 데 집중했다. 고양이의 까다로운 입맛을 고려해 바삭한 식감과 풍미를 살린 특수코팅 공법을 적용했으며, 참치맛과 연어맛 2종으로 구성했다. 동아제약 임직원 반려묘들을 대상으로 진행한 기호도 테스트에서 약 84%의 높은 선호도를 기록했다.

제품 설계에도 차별화를 더했다. 고양이의 구강 구조와 식습관을 반영한 3D 구조로 설계해 씹는 과정에서의 치아와 잇몸을 다각도로 자극하도록 했으며, 이를 통해 구강 혈액순환과 잇몸 부기 완화에 도움을 줄 수 있다. 또한 다공성 구조를 적용해 치아 표면과의 마찰을 높여 치석 관리에도 기여할 수 있도록 했다.

신제품은 벳플 브랜드 스토어와 동아제약 공식몰 '디몰(:Dmall)'에서 만나볼 수 있고, 출시를 기념한 할인 프로모션을 진행한다.

동아제약 관계자는 "반려동물 건강 관리의 출발점인 구강 건강을 보다 손쉽게 시작할 수 있도록 스낵 형태의 제품을 선보이게 됐다"며 "반려동물의 일상에 실질적인 도움이 되는 펫 헬스케어 제품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 벳플은 반려동물의 신체 건강은 물론 정서적 건강까지 아우르는 '마인드풀 펫 헬스케어'를 지향하는 브랜드다. 현재 반려견용 3종(관절, 눈, 스트레스)과 반려묘용 3종(헤어볼, 요로, 스트레스) 영양제, 장&구강 듀얼케어 유산균 등 총 7종의 제품 라인업을 갖추고 있다. 기능성 원료는 세계 각국에서 엄선한 프리미엄 원료를 사용하며, 성분과 함량을 투명하게 공개해 신뢰성을 높이고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



