진안군, 지방세 징수실적 우수시군 평가 '최우수'

인센티브 1천100만원 확보

전북 진안군이 '2025년도 하반기 지방세 징수실적 우수 시군 평가'에서 최우수를 수상하며 인센티브 1,100만원을 확보했다.

진안군 청사 전경. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

24일 군에 따르면 전북특별자치도가 주관한 이번 평가는 도내 14개 시·군을 대상으로 지방세 징수율과 징수율 신장, 체납 차량 번호판 영치, 공매 실적 등 9개 항목을 종합적으로 평가해 지방세수 확충에 적극 노력한 시·군에 인센티브를 제공하는 방식으로 진행됐다.

이번 수상은 지난 상반기 평가에서 최우수를 수상한 데 이어 하반기에도 우수한 징수 성과를 이어간 것으로, 연속적인 성과 창출이라는 점에서 의미를 더 하고 있다.

군은 고액 체납자에 대한 체계적인 분석과 관리를 위해 읍·면 징수대책 보고회를 추진하고, 고액·상습 체납자에 대한 부동산 및 금융재산 압류, 체납 차량 번호판 영치, 경매·공매 처분 등 적극적인 징수 활동을 펼치며 체납 해소에 행정력을 집중해 왔다.

군 관계자는 "지방세를 성실히 납부해 주신 군민과 현장에서 묵묵히 노력한 직원들이 함께 만들어낸 성과이다"며 "앞으로도 지속적인 체납액 관리를 통해 자주재원을 확충하고, 공정한 조세 행정과 조세 정의 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>