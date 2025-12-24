본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경기도, 여주 내사천 0.6㎞ 정비 본격 추진…총 85억원 투입

이종구기자

입력2025.12.24 11:32

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 여주시 내사천의 홍수 대응 능력 강화를 위해 '여주 내사천 지방하천 정비사업'을 본격 추진한다. 도는 2027년 말 준공을 목표로 하천을 재정비할 계획이다.

'여주 내사천 지방하천 정비사업' 위치도. 경기도 제공

'여주 내사천 지방하천 정비사업' 위치도. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

내사천은 여주시 흥천면 내사리 일원에서 발원해 송말천에 합류하여 복하천으로 유입된 후 남한강으로 최종 방류된다. 상류부의 하천 폭이 좁고 제방 정비가 미흡해 집중강우 시 침수 우려가 지속적으로 제기되고 있다.


정비사업은 여주시 흥천면 내사리 일원 총연장 0.6㎞ 구간의 하천을 정비(하폭 6~14 → 15~20m)하는 것으로 ▲축제공(제방 쌓기) 1.05㎞ ▲교량 3개 설치 등이 포함된다.

총사업비는 도비 85억 원으로 ▲공사비 54억원 ▲보상비 22억원 ▲설계 및 기타비용 9억원 등이다.


강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 내사천이 안전하고 건강한 하천으로 거듭나 지역 주민의 생활안전 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "원활히 추진될 수 있도록 여주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무 향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기