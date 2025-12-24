"반값도 안되는 중국산 김치 수입 급증…한국 시장 장악"

"한국, 김치 수출 양보다 수입 양 많아"

"김치 수입액, 2년 연속 역대 최대치 경신"

값싼 중국산 김치에 밀려 한국의 김치 수입이 급증하고 있는 현상을 외신이 주목했다.

23일(현지시간) 영국 일간 가디언은 "한국은 김치를 수출하는 양보다 수입하는 양이 더 많다"면서 "중국산 김치가 한국 시장에 자리 잡으면서 격차가 점점 더 벌어지고 있다"고 보도했다.

관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 초부터 10월까지 김치 누적 수입 금액은 1억5946만달러(약 2260억원)로 작년 동기(1억5459만달러) 대비 3.1% 증가했다.

수출 금액은 늘었지만, 수입이 더 큰 폭으로 증가하면서 무역수지는 2207만달러 적자를 기록했다. 이는 작년 동기 적자 규모(2001만달러)보다 10.3% 확대된 수치다.

이에 따라 올해 김치 수입액은 지난해(1억8986만달러)에 이어 2년 연속으로 역대 최대치를 경신할 것으로 보인다.

한국 식당과 가정 식탁에서 한국 김치가 설 자리를 잃어가는 이유는 가격 때문이다. 최근 고물가 여파로 국산 김치값이 폭등했다. 국산의 절반도 못 미치는 중국산 김치로 고개를 돌릴 수밖에 없다. 중국산 김치는 킬로그램(㎏)당 약 1700원에 판매되지만, 국내산 김치는 약 3600원 수준으로 가격이 두 배가량 차이가 난다.

가디언은 특히 "한국 김치 공장은 대부분 근로자가 4명 이하인 영세업체"라면서 "공장식 생산이 이뤄지는 중국과 경쟁하기는 쉽지 않다"고 꼬집었다.

인천에서 김치 공장을 운영하는 김씨는 가디언과의 인터뷰에서 "김치는 한국을 대표하는 음식이지만, 지역 식당들은 저렴한 수입 김치를 선호한다"며 "우리는 이 시장을 빼앗겼다"고 말했다.





